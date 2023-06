Veja os números da Tuna Luso na Série D, invicta há nove rodadas; confira

Depois de quase rebaixada no Campeonato Paraense, a Tuna Luso vive grande momento sob o comando do técnico Julio César Nunes, que tem apenas uma derrota em 10 jogos pelo Cruzmaltino. Levando em consideração a boa campanha tunante no Grupo A1, a equipe de O Liberal destrincha os números da equipe até aqui.

VEJA MAIS

Invencibilidade

A Tuna vive uma das maiores invencibilidades da Série D. Após a derrota na estreia, para o Trem-AP por 1 a 0, a Águia Guerreira não acumula cinco vitórias e quatro empates em nove partidas. O período invicto inclui a vitória sobre o Águia, em pleno Zinho Oliveira, por 3 a 1, e sobre o líder, Nacional, por 2 a 1.

Sexto no geral

A campanha do clube do Souza coloca o time na sexta posição geral. A vantagem disso é que a Águia pode decidir em casa os confrontos contra as equipes de pior campanha que a Lusa, ao longo da primeira fase da Série D.

Segundo melhor ataque e terceira melhor defesa

Com 15 gols marcados até aqui, a Tuna tem o segundo melhor ataque do grupo A1. Aliás, apenas em duas das 10 partidas até aqui, na Série D, o clube paraense não marcou. Já a defesa tomou apenas oito gols, sendo a terceira melhor da chave.

Próximo desafio

A equipe tunante volta a campo no sábado (1°), às 15h, no Estádio do Souza. O adversário é o Humaitá, atual quarto colocado na tabela de classificação, com 14 pontos (cinco a menos que a Tuna).