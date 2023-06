André, ex-Santos, volta ao Brasil como atacante da Ponte Preta

O atacante André, ex-Santos, Sport, Grêmio, Vasco, Atlético-MG, entre outros clubes, fechou um acordo para defender a Ponte Preta na sequência da Série B do Campeonato Brasileiro.

Após uma breve passagem pelo Torpedo, na Rússia, onde marcou um gol em cinco jogos, o jogador de 32 anos retorna ao futebol brasileiro.

Com apenas sete gols marcados em 13 jogos, a Ponte Preta tem o pior ataque da Série B. Por isso, o clube definiu o setor ofensivo como sua principal prioridade durante a janela de transferências, que será aberta na próxima segunda-feira, dia 3 de julho.

A expectativa do presidente Marco Antônio Eberlin é de contratar de quatro a cinco atacantes para reforçar o elenco. Enquanto aguarda os últimos detalhes para confirmar a contratação de André, a Ponte Preta já recebeu um novo reforço para o setor ofensivo.

A Ponte Preta anunciou a contratação de Igor Torres, jogador que vinha atuando no Atlético-GO, mas pertence ao Fortaleza. Ele chega ao clube temporariamente até o fim do ano e já se juntou ao elenco no treino de ontem.

A equipe também enfrenta o desafio de ter um número reduzido de opções no ataque. Com Jeh (com dores lombares) e Pablo Dyego (com torção no joelho) sem previsão de retorno sob ordens médicas, o técnico Felipe Moreira conta apenas com Eliel, Dudu e Tales como opções disponíveis por enquanto.

O time alvinegro não vence há quatro rodadas na Série B e está apenas um ponto acima da zona de rebaixamento. A equipe volta a jogar nesta quarta-feira (28), às 21h30, contra o Ituano, no estádio Novelli Júnior.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)