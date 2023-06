Al-Ahli está em negociação com Firmino, afirma jornalista

Roberto Firmino está em fase de negociações com o Al-Ahli, grande time da Arábia Saudita. De acordo com o jornalista Fabrizio Romano, especialista em negociações, o jogador está perto de fechar e anunciar sua ida ao clube.

Após ter a saída anunciada pelo Liverpool em maio deste ano, o craque de 31 anos está livre no mercado e com alguns pontos a serem firmados sobre o vínculo de três anos no Al-Ahli, diz Romano. Fora isso, ainda resta a aprovação total por parte do estafe de Firmino para que o anúncio de contratação seja realizado.

Com o vínculo firmado, Roberto Firmino seria a principal aquisição do time para a próxima temporada, ao lado do goleiro Mendy, do Chelsea, que também é reforço da equipe. O clube estaria pronto para confirmar a contratação do senegalês após ser assinada, junto aos documentos do time inglês.

Roberto Firmino foi revelado pelo Figueirense e chegou ao futebol europeu em 2010 com o Hoffenheim. Após a passagem pelo time alemão, fechou contrato com o Liverpool em 2015/16, se tornando o brasileiro com mais jogos disputados pelo ‘Reds’.

Aos 31 anos, o alagoano coleciona vitórias na Premier League, Champions, Copa da Inglaterra, Mundial de Clubes, Copa da Liga Inglesa, Supercopa da Uefa e Supercopa da Inglaterra.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor de OLiberal.com, Felipe Saraiva)