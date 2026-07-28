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Ancelotti inicia novo ciclo da Seleção e começa planejamento para a Copa de 2030

Técnico italiano se reúne com comissão da CBF, define próximos passos da Amarelinha e intensifica observação de jogadores para as convocações

O Liberal
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O técnico Carlo Ancelotti já iniciou os trabalhos do novo ciclo à frente da seleção. (Samara Moumei/CBF)

Carlo Ancelotti retomou nesta terça-feira (28) os trabalhos presenciais à frente da Seleção Brasileira. O treinador esteve na sede da CBF, no Rio de Janeiro, onde participou de uma reunião com a comissão técnica e integrantes do Departamento de Seleções para dar início ao planejamento do novo ciclo visando à Copa do Mundo de 2030.

O encontro marcou o começo da preparação para os próximos compromissos da Amarelinha. A primeira agenda será em setembro, durante a Super Data Fifa, quando o Brasil disputará três amistosos internacionais. Em novembro, a Seleção volta a campo em mais uma janela de jogos.

Durante a reunião, foram discutidos temas como logística, planejamento das próximas convocações, calendário, análise da campanha na Copa do Mundo de 2026 e estratégias para as Eliminatórias Sul-Americanas, que terão início no segundo semestre de 2027. Antes disso, a equipe também disputará a Copa América de 2028, prevista para ser realizada nos Estados Unidos.

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Ancelotti destacou que o novo ciclo será marcado pela renovação gradual do elenco, sem abrir mão da experiência de jogadores que participaram do último Mundial.

"Vamos iniciar a montagem de um novo time, observando e testando jovens jogadores, mas sem abrir mão de alguns atletas que estiveram conosco no Mundial e que ainda têm muito a contribuir com a Seleção."

Outro ponto tratado foi a integração entre a Seleção principal e as categorias de base. A ideia é fortalecer o acompanhamento dos jovens talentos, especialmente de olho na Copa do Mundo Sub-17, em novembro, e na preparação para o próximo ciclo olímpico.

Além das reuniões na CBF, Ancelotti e sua comissão voltarão a acompanhar partidas do Campeonato Brasileiro, da Copa do Brasil e de competições internacionais, observando de perto atletas que poderão integrar as próximas convocações da Seleção Brasileira.

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