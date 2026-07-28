Ancelotti inicia novo ciclo da Seleção e começa planejamento para a Copa de 2030 Técnico italiano se reúne com comissão da CBF, define próximos passos da Amarelinha e intensifica observação de jogadores para as convocações O Liberal 28.07.26 20h57 O técnico Carlo Ancelotti já iniciou os trabalhos do novo ciclo à frente da seleção. (Samara Moumei/CBF) Carlo Ancelotti retomou nesta terça-feira (28) os trabalhos presenciais à frente da Seleção Brasileira. O treinador esteve na sede da CBF, no Rio de Janeiro, onde participou de uma reunião com a comissão técnica e integrantes do Departamento de Seleções para dar início ao planejamento do novo ciclo visando à Copa do Mundo de 2030. O encontro marcou o começo da preparação para os próximos compromissos da Amarelinha. A primeira agenda será em setembro, durante a Super Data Fifa, quando o Brasil disputará três amistosos internacionais. Em novembro, a Seleção volta a campo em mais uma janela de jogos. Durante a reunião, foram discutidos temas como logística, planejamento das próximas convocações, calendário, análise da campanha na Copa do Mundo de 2026 e estratégias para as Eliminatórias Sul-Americanas, que terão início no segundo semestre de 2027. Antes disso, a equipe também disputará a Copa América de 2028, prevista para ser realizada nos Estados Unidos. VEJA MAIS CBF negocia levar amistoso da seleção brasileira para a Índia O jogo em território indiano, caso confirmado, será durante a Data Fifa mais longa do ano, entre 21 de setembro e 6 de outubro Kaká pede reformulação no futebol brasileiro e cita exemplos de Espanha, França e Marrocos Segundo Kaká, a reconstrução passa por um diagnóstico profundo da estrutura nacional Veja a classificação final da Copa do Mundo 2026; Brasil ficou fora do top 10 pela 3ª vez A campanha de 2026, com eliminação nas oitavas, divide com 1966 a segunda pior posição da Seleção Brasileira em Copas do Mundo. Ancelotti destacou que o novo ciclo será marcado pela renovação gradual do elenco, sem abrir mão da experiência de jogadores que participaram do último Mundial. "Vamos iniciar a montagem de um novo time, observando e testando jovens jogadores, mas sem abrir mão de alguns atletas que estiveram conosco no Mundial e que ainda têm muito a contribuir com a Seleção." Outro ponto tratado foi a integração entre a Seleção principal e as categorias de base. A ideia é fortalecer o acompanhamento dos jovens talentos, especialmente de olho na Copa do Mundo Sub-17, em novembro, e na preparação para o próximo ciclo olímpico. Além das reuniões na CBF, Ancelotti e sua comissão voltarão a acompanhar partidas do Campeonato Brasileiro, da Copa do Brasil e de competições internacionais, observando de perto atletas que poderão integrar as próximas convocações da Seleção Brasileira. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol seleção brasileria carlo ancelotti futebol brasileiro jornal amazônia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! 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