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Jovens de Portel disputam torneio nacional em Goiânia e buscam espaço no futebol brasileiro

Atletas formados pelo São Vicente viajam para a Copa Mané Garrincha, competição tradicional das categorias de base e vitrine para clubes de todo o país

O Liberal

21 de julho de 2026 às 21:30

( Foto: Ray Nonato )

O futebol de base de Portel voltará a ser representado em uma competição de alcance nacional. Um grupo de atletas do São Vicente Futebol Clube embarcou para Goiânia, onde disputará a Copa Mané Garrincha, torneio reconhecido por reunir equipes de diversas regiões do país e servir de vitrine para jovens promessas.

A participação marca mais um passo no processo de formação desenvolvido pelo clube marajoara, que nos últimos anos tem investido nas categorias de base e ampliado a presença de seus atletas em competições fora do Pará.

Garotada da base durante treino em preparação para o torneio. (Ray Nonato)
Garotada da base durante treino em preparação para o torneio. (Ray Nonato)

Além da oportunidade de enfrentar adversários de diferentes estados, a competição representa uma chance de os jogadores ganharem experiência em um ambiente de maior nível técnico e ficarem no radar de observadores e clubes do futebol brasileiro.

A expectativa é que a participação na Copa Mané Garrincha contribua para o desenvolvimento esportivo dos jovens e fortaleça o trabalho realizado em Portel, município que tem revelado talentos e ampliado sua presença no cenário do futebol de base.

Jogadores ao lado do secretário municipal e do técnico do São Vicente. (Ray Nonato)
Jogadores ao lado do secretário municipal e do técnico do São Vicente. (Ray Nonato)

Para os atletas, a viagem a Goiânia simboliza a oportunidade de transformar o desempenho dentro de campo em novas possibilidades na carreira, levando o nome de Portel e da região do Marajó a uma das competições mais tradicionais das categorias de base do país.

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