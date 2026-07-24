Arbitragem paraense amplia espaço no futebol brasileiro e ganha destaque internacional Com árbitros em competições nacionais, no VAR e em programas da FIFA e UEFA, Pará vive um dos momentos mais expressivos de sua história na arbitragem O Liberal 24.07.26 21h37 A arbitragem paraense vem ampliando sua presença na elite do futebol. (Ascom FPF-PA) A arbitragem paraense vive uma fase de consolidação entre as principais do país. Com profissionais escalados regularmente para competições nacionais e até programas internacionais de capacitação, o Pará vem ampliando sua presença na elite do futebol, resultado de um trabalho de formação e qualificação desenvolvido pela Comissão de Arbitragem da Federação Paraense de Futebol (CA-FPF). Um dos principais nomes desse cenário é o árbitro Fernando Mendes Filho. Integrante frequente das escalas da Série A do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil, ele destaca a responsabilidade de representar o estado nas principais competições do calendário nacional. "Poder representar o Pará nas grandes competições é motivo de muito orgulho e uma grande honra." Recentemente, Fernando participou do Treinamento PRO, realizado em Madri, na Espanha, em uma iniciativa conjunta da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), da FIFA e da UEFA. O objetivo do programa é promover a atualização técnica e a padronização de critérios entre os árbitros de alto rendimento. VEJA MAIS CBF escolhe árbitro paraense para curso da tecnologia de impedimento semiautomático Luis Diego Nascimento Lopes está entre os 40 profissionais escolhidos pela CBF para treinamento da tecnologia de impedimento semiautomático Árbitro paraense é convocado para evento em Madrid, na Espanha Fernando Mendes recebeu a convocação da CBF Federação Paraense implanta políticas de Compliance na gestão do futebol A FPF passa a integrar grupo seleto de entidades estaduais que adotam políticas formais de conformidade e governança Para o paraense, a experiência contribui diretamente para a evolução da arbitragem brasileira. "Essa troca de conhecimento contribui diretamente para uma arbitragem brasileira cada vez mais uniforme, preparada e de alta performance." O árbitro também faz questão de reconhecer a importância do trabalho desenvolvido pela Comissão de Arbitragem da FPF na descoberta e preparação de novos profissionais. Segundo ele, o investimento na formação foi determinante para sua trajetória. "Eu sou fruto desse trabalho e jamais esqueço de quem acreditou em mim." O crescimento da arbitragem paraense também se reflete em outras frentes. Fernando Castro passou a integrar o quadro de instrutores da categoria PRO da CBF, responsável pela capacitação dos 72 principais árbitros do futebol brasileiro. Além disso, o estado conta com a árbitra FIFA Gleika Pinheiro, presença constante de profissionais no sistema de árbitro de vídeo (VAR) e representantes escalados regularmente para competições nacionais. Enquanto a arbitragem paraense amplia sua participação no cenário brasileiro, Fernando Mendes segue acumulando compromissos na elite do futebol. Nos próximos dias, ele será o árbitro das partidas entre Santos e Chapecoense, pelo Campeonato Brasileiro, e Atlético-MG e Juventude, pelas oitavas de final da Copa do Brasil. "Sigo trabalhando com dedicação, responsabilidade e foco para corresponder à confiança depositada em mim", concluiu. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol arbitragem paraense fpf-pa comissão de arbitragem fpf-pa futebol paraense jornal amazônia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! 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