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Arbitragem paraense amplia espaço no futebol brasileiro e ganha destaque internacional

Com árbitros em competições nacionais, no VAR e em programas da FIFA e UEFA, Pará vive um dos momentos mais expressivos de sua história na arbitragem

O Liberal
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A arbitragem paraense vem ampliando sua presença na elite do futebol. (Ascom FPF-PA)

A arbitragem paraense vive uma fase de consolidação entre as principais do país. Com profissionais escalados regularmente para competições nacionais e até programas internacionais de capacitação, o Pará vem ampliando sua presença na elite do futebol, resultado de um trabalho de formação e qualificação desenvolvido pela Comissão de Arbitragem da Federação Paraense de Futebol (CA-FPF).

Um dos principais nomes desse cenário é o árbitro Fernando Mendes Filho. Integrante frequente das escalas da Série A do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil, ele destaca a responsabilidade de representar o estado nas principais competições do calendário nacional. "Poder representar o Pará nas grandes competições é motivo de muito orgulho e uma grande honra."

Recentemente, Fernando participou do Treinamento PRO, realizado em Madri, na Espanha, em uma iniciativa conjunta da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), da FIFA e da UEFA. O objetivo do programa é promover a atualização técnica e a padronização de critérios entre os árbitros de alto rendimento.

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Para o paraense, a experiência contribui diretamente para a evolução da arbitragem brasileira. "Essa troca de conhecimento contribui diretamente para uma arbitragem brasileira cada vez mais uniforme, preparada e de alta performance."

O árbitro também faz questão de reconhecer a importância do trabalho desenvolvido pela Comissão de Arbitragem da FPF na descoberta e preparação de novos profissionais. Segundo ele, o investimento na formação foi determinante para sua trajetória. "Eu sou fruto desse trabalho e jamais esqueço de quem acreditou em mim."

O crescimento da arbitragem paraense também se reflete em outras frentes. Fernando Castro passou a integrar o quadro de instrutores da categoria PRO da CBF, responsável pela capacitação dos 72 principais árbitros do futebol brasileiro. Além disso, o estado conta com a árbitra FIFA Gleika Pinheiro, presença constante de profissionais no sistema de árbitro de vídeo (VAR) e representantes escalados regularmente para competições nacionais.

Enquanto a arbitragem paraense amplia sua participação no cenário brasileiro, Fernando Mendes segue acumulando compromissos na elite do futebol. Nos próximos dias, ele será o árbitro das partidas entre Santos e Chapecoense, pelo Campeonato Brasileiro, e Atlético-MG e Juventude, pelas oitavas de final da Copa do Brasil. "Sigo trabalhando com dedicação, responsabilidade e foco para corresponder à confiança depositada em mim", concluiu.

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