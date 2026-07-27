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Remo tem campanha superior à de clubes que escaparam do Z-4 na Série A; saiba mais

Leão Azul supera a pontuação de equipes que ocupavam a zona de rebaixamento nas temporadas de 2024 e 2025

O Liberal

27 de julho de 2026 às 19:20

( Foto: Cristino Martins / O Liberal )

O Remo iniciou o segundo turno do Campeonato Brasileiro da Série A com triunfo diante do Vitória-BA, no Mangueirão. Os 3 pontos deram ao Leão Azul a possibilidade de sonhar com uma saída da zona de rebaixamento já na próxima rodada. Os números do clube paraense reforçam as chances de escapar do descenso ao final da temporada.

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A equipe comandada pelo técnico Léo Condé terminou a 20ª rodada com 21 pontos. Essa pontuação conquistada pelo Remo é melhor do que todos os clubes que estavam na zona de rebaixamento na temporada 2025

De acordo com o site “O Gol”, na 20ª rodada da Série A do ano passado, os quatro últimos colocados estavam com uma pontuação menor do que a do Remo hoje. O Vitória-BA era o 17º colocado com 19 pontos, seguido do Juventude-RS com 18, Fortaleza-CE com 16 e do Sport-PE com 10. Desses todos, apenas o Vitória conseguiu se salvar ao término da Série A do ano passado, clube que tinha dois pontos a menos que o Remo nesta temporada.

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O mesmo ocorreu na temporada 2024. Na 20ª rodada, os times que estavam na zona de rebaixamento eram: Grêmio-RS, Vitória e Cuiabá-MT, todos com 18 pontos. O Atlético-GO fechava o Z-4. Nesse ano as equipes do Grêmio e Vitória escaparam do rebaixamento.

Atualmente com 21 pontos, o Remo ocupa a 18ª colocação, mesma pontuação do Vasco da Gama-RJ, time que abre a zona de rebaixamento, além do Internacional-RS, que está fora do Z4. O próximo compromisso azulino será diante do Mirassol-SP, em um confronto direto para tentar sair da zona de rebaixamento. A partida está marcada para quarta-feira (29), às 19h30, no interior paulista. A partida terá transmissão lance a lance pelo Portal OLiberal.com e também na Rádio Liberal +.

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