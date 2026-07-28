Mirassol terá goleiro estreante em duelo contra o Remo na Série A

Terceiro goleiro do Mirassol, Thomazella fará sua estreia com a camisa do Leão da Alta na partida contra o Remo, na próxima quarta-feira (29), em duelo válido pela 21ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O arqueiro substituirá Walter e Alex Muralha, primeiro e segundo goleiro do clube, respectivamente.
Thomazella tem 35 anos e está no Mirassol desde agosto de 2024, quando foi anunciado oficialmente. O jogador chegou ao clube por empréstimo da Portuguesa, onde permaneceu por mais de cinco temporadas e disputou 83 partidas oficiais. Antes disso, teve uma breve passagem pelo CSA-AL.
Assim, sua última partida oficial foi com a camisa do CSA, contra o Caxias, pela Série C, no dia 24 de agosto de 2024, ou seja, há quase um ano.
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Após esse período, Thomazella terá a oportunidade de mostrar serviço diante do Remo, já que o Mirassol não poderá contar com Walter, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, nem com Alex Muralha, que está no departamento médico tratando um edema na panturrilha.
Além de CSA, Portuguesa e Mirassol, o goleiro também acumula passagens por Água Santa-SP, Santo André-SP, Luverdense e Guarani-SP.
Jogo de seis pontos
A estreia de Thomazella será em uma partida importante tanto para o Mirassol quanto para o Remo. As equipes estão na zona de rebaixamento e buscam uma reação para evitar a queda.
O time azulino ocupa a 18ª posição, com 21 pontos, enquanto o Mirassol aparece em 19º lugar, com 20. Assim, uma vitória pode tirar qualquer uma das equipes do Z-4, dependendo dos demais resultados da rodada.
No retorno do Brasileirão, o Leão Caipira venceu o Grêmio em casa e empatou com o Vasco, no Rio de Janeiro. Já o Leão Azul perdeu para o Corinthians, em São Paulo, e derrotou o Vitória no Mangueirão, no último domingo.
O duelo entre Mirassol e Remo será disputado nesta quarta-feira (29), às 19h30, no estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol (SP). A partida terá cobertura completa e transmissão Lance a Lance em OLiberal.com, além de narração na Rádio Liberal+.