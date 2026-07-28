Mirassol terá goleiro estreante em duelo contra o Remo na Série A

Thomazella é o terceiro arqueiro da equipe e vai estrear no time paulista contra o Leão Azul na próxima quarta-feira (29)

Terceiro goleiro do Mirassol, Thomazella fará sua estreia com a camisa do Leão da Alta na partida contra o Remo, na próxima quarta-feira (29), em duelo válido pela 21ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O arqueiro substituirá Walter e Alex Muralha, primeiro e segundo goleiro do clube, respectivamente.

Thomazella tem 35 anos e está no Mirassol desde agosto de 2024, quando foi anunciado oficialmente. O jogador chegou ao clube por empréstimo da Portuguesa, onde permaneceu por mais de cinco temporadas e disputou 83 partidas oficiais. Antes disso, teve uma breve passagem pelo CSA-AL.

Assim, sua última partida oficial foi com a camisa do CSA, contra o Caxias, pela Série C, no dia 24 de agosto de 2024, ou seja, há quase um ano.

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Após esse período, Thomazella terá a oportunidade de mostrar serviço diante do Remo, já que o Mirassol não poderá contar com Walter, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, nem com Alex Muralha, que está no departamento médico tratando um edema na panturrilha.

Além de CSA, Portuguesa e Mirassol, o goleiro também acumula passagens por Água Santa-SP, Santo André-SP, Luverdense e Guarani-SP.

Jogo de seis pontos

A estreia de Thomazella será em uma partida importante tanto para o Mirassol quanto para o Remo. As equipes estão na zona de rebaixamento e buscam uma reação para evitar a queda.

O time azulino ocupa a 18ª posição, com 21 pontos, enquanto o Mirassol aparece em 19º lugar, com 20. Assim, uma vitória pode tirar qualquer uma das equipes do Z-4, dependendo dos demais resultados da rodada.

No retorno do Brasileirão, o Leão Caipira venceu o Grêmio em casa e empatou com o Vasco, no Rio de Janeiro. Já o Leão Azul perdeu para o Corinthians, em São Paulo, e derrotou o Vitória no Mangueirão, no último domingo.