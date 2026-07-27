TER · 03 NOV 2026Assine
TER · 03 NOV 2026
Edição impressaAssine
O maior hub de comunicação da Amazônia
Últimas
Esportes
PolíciaO Liberal 80 anosBelém
Pará
EleiçõesCírioRepórter 70Concurso
Cultura
Economia

Futebol

Matheus Felipe elogia solidez defensiva na estreia e mira reação do Remo na Série A

Zagueiro afirma que vitória sem sofrer gols fortalece a confiança da equipe, revela que recusou outras oportunidades para vestir a camisa azulina e projeta duelo direto contra o Mirassol.

O Liberal

27 de julho de 2026 às 20:09

( Foto: Ascom Remo )

A estreia de Matheus Felipe com a camisa do Remo terminou da melhor maneira possível. Titular na vitória por 1 a 0 sobre o Vitória, no Mangueirão, o zagueiro avaliou que o resultado representou um passo importante para recuperar a confiança da equipe na luta contra a zona de rebaixamento da Série A.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

Contratado na última janela de transferências, o defensor revelou que a negociação para chegar ao Baenão foi facilitada pelo interesse antigo em defender o clube. Segundo ele, o Remo já havia feito uma investida na temporada passada, mas questões particulares impediram o acerto naquele momento. "Não foi uma decisão muito difícil para mim. Ano passado já tinha tido uma proposta do Remo e, caso recebesse outra oportunidade, eu não iria recusá-la."

Na avaliação do jogador, o principal mérito da equipe diante do Vitória foi a consistência coletiva. Matheus ressaltou que o trabalho defensivo envolveu todos os setores do time e que passar a partida sem ser vazado representa um fator importante para elevar a confiança do elenco. "Acredito que foi um jogo bastante seguro da nossa parte defensiva. Desde os atacantes até o goleiro. O principal foi não sofrer gols, porque isso passa muita confiança para a equipe."

VEJA MAIS

Remo tem campanha superior à de clubes que escaparam do Z-4 na Série A; saiba mais Leão Azul supera a pontuação de equipes que ocupavam a zona de rebaixamento nas temporadas de 2024 e 2025

Rival do Remo na luta contra o rebaixamento, Grêmio contrata meia croata desconhecido Com a nova contratação, o time do técnico Luís Castro passa a ter um recorde de jogadores não brasileiros em seu plantel.

Remo quer acertar com lateral até o final da semana e busca opções para o ataque, afirma vice Em entrevista ao jornalista Rodolfo Sousa, da Rádio Liberal+, Glauber Gonçalves disse que avalia opções no mercado de transferências. 

O zagueiro também explicou que a adaptação à nova dupla de zaga foi facilitada pelo histórico ao lado de Zé Ivaldo, companheiro dos tempos de Atlético. Segundo ele, a experiência conjunta ajudou na rápida integração ao sistema defensivo montado pelo técnico Léo Condé. Apesar da boa atuação, Matheus evitou tratar a vaga entre os titulares como garantida. O defensor afirmou que respeita a concorrência interna e destacou a qualidade dos demais zagueiros do elenco, deixando a decisão nas mãos da comissão técnica.

"Venho fazendo meu trabalho e respeitando meus companheiros. Quem decide é o professor. Se ele me colocar para jogar, acredito que estou preparado para defender esse clube", disse. Sobre a sequência da temporada, o jogador afirmou que o pensamento está totalmente voltado para o confronto contra o Mirassol, adversário direto na luta contra o rebaixamento. Na visão dele, o Remo precisa somar pontos também como visitante para ganhar força na campanha do segundo turno, seja no Brasileiro no na Copa do Brasil, onde o time enfrenta o Santos, pelas oitavas de final da competição, nos dias 1 e 4 de agosto. 

Assuntos relacionados

futebol
remo
série a 2026
jornal amazônia