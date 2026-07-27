Matheus Felipe elogia solidez defensiva na estreia e mira reação do Remo na Série A

A estreia de Matheus Felipe com a camisa do Remo terminou da melhor maneira possível. Titular na vitória por 1 a 0 sobre o Vitória, no Mangueirão, o zagueiro avaliou que o resultado representou um passo importante para recuperar a confiança da equipe na luta contra a zona de rebaixamento da Série A.

Contratado na última janela de transferências, o defensor revelou que a negociação para chegar ao Baenão foi facilitada pelo interesse antigo em defender o clube. Segundo ele, o Remo já havia feito uma investida na temporada passada, mas questões particulares impediram o acerto naquele momento. "Não foi uma decisão muito difícil para mim. Ano passado já tinha tido uma proposta do Remo e, caso recebesse outra oportunidade, eu não iria recusá-la."

Na avaliação do jogador, o principal mérito da equipe diante do Vitória foi a consistência coletiva. Matheus ressaltou que o trabalho defensivo envolveu todos os setores do time e que passar a partida sem ser vazado representa um fator importante para elevar a confiança do elenco. "Acredito que foi um jogo bastante seguro da nossa parte defensiva. Desde os atacantes até o goleiro. O principal foi não sofrer gols, porque isso passa muita confiança para a equipe."

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O zagueiro também explicou que a adaptação à nova dupla de zaga foi facilitada pelo histórico ao lado de Zé Ivaldo, companheiro dos tempos de Atlético. Segundo ele, a experiência conjunta ajudou na rápida integração ao sistema defensivo montado pelo técnico Léo Condé. Apesar da boa atuação, Matheus evitou tratar a vaga entre os titulares como garantida. O defensor afirmou que respeita a concorrência interna e destacou a qualidade dos demais zagueiros do elenco, deixando a decisão nas mãos da comissão técnica.