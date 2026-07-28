Remo pode deixar a zona de rebaixamento nesta rodada; veja cenários

Na zona de rebaixamento desde a 5ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Remo vive a expectativa de deixar o Z-4. E esse objetivo ficou um pouco mais próximo após o triunfo sobre o Vitória. O time azulino chega para enfrentar o Mirassol precisando apenas da vitória para respirar na competição.

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Na 18ª posição da tabela, com 21 pontos, o Leão Azul está empatado com o Internacional, primeiro time fora da zona de rebaixamento, e a um ponto de Grêmio e Santos, 15º e 14º colocados, respectivamente.

Assim, se vencer o Mirassol, o Remo chegará aos 24 pontos e poderá ultrapassar Vasco (17º), Grêmio, Santos e o próprio Internacional, caso o Colorado empate ou perca para o Flamengo.

Isso porque Vasco, Grêmio e Santos não disputam a 21ª rodada neste momento, já que têm compromissos pela Copa Sul-Americana. Com esse cenário, se conquistar os três pontos fora de casa, o Leão Azul pode saltar até para a 14ª posição.

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Já em caso de empate com o Mirassol, para deixar a zona de rebaixamento, a equipe de Léo Condé precisará torcer por uma derrota do Internacional para o Flamengo. Nesse cenário, o time azulino subiria para a 16ª colocação. Do contrário, permanecerá no Z-4 por mais uma rodada.

A última vez que o Remo esteve fora da zona da degola foi na 4ª rodada, quando ocupava a 16ª posição. Na ocasião, a equipe azulina somava três pontos, conquistados em três empates, diante de Mirassol, Atlético-MG e Internacional. Desde então, o Leão Azul tem alternado posições dentro da zona de rebaixamento.

A partida entre Mirassol e Remo será disputada nesta quarta-feira (29), no estádio José Maria de Campos Maia, a partir das 19h30. No primeiro turno, as equipes empataram por 2 a 2 no Mangueirão. Como o clube paulista também precisa da vitória, o confronto promete ser bastante movimentado.