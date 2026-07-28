Remo pode deixar a zona de rebaixamento nesta rodada; veja cenários Leão Azul enfrenta o Mirassol fora de casa e pode sair do Z-4 em caso de vitória O Liberal 28.07.26 12h02 Remo pode sair da zona da degola após 16 rodadas (Cristino Martins / O Liberal) Na zona de rebaixamento desde a 5ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Remo vive a expectativa de deixar o Z-4. E esse objetivo ficou um pouco mais próximo após o triunfo sobre o Vitória. O time azulino chega para enfrentar o Mirassol precisando apenas da vitória para respirar na competição. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo Na 18ª posição da tabela, com 21 pontos, o Leão Azul está empatado com o Internacional, primeiro time fora da zona de rebaixamento, e a um ponto de Grêmio e Santos, 15º e 14º colocados, respectivamente. Assim, se vencer o Mirassol, o Remo chegará aos 24 pontos e poderá ultrapassar Vasco (17º), Grêmio, Santos e o próprio Internacional, caso o Colorado empate ou perca para o Flamengo. Isso porque Vasco, Grêmio e Santos não disputam a 21ª rodada neste momento, já que têm compromissos pela Copa Sul-Americana. Com esse cenário, se conquistar os três pontos fora de casa, o Leão Azul pode saltar até para a 14ª posição. VEJA MAIS Mirassol terá goleiro estreante em duelo contra o Remo na Série A Thomazella é o terceiro arqueiro da equipe e vai estrear no time paulista contra o Leão Azul na próxima quarta-feira (29) Remo tem campanha superior à de clubes que escaparam do Z-4 na Série A; saiba mais Leão Azul supera a pontuação de equipes que ocupavam a zona de rebaixamento nas temporadas de 2024 e 2025 Matheus Felipe elogia solidez defensiva na estreia e mira reação do Remo na Série A Zagueiro afirma que vitória sem sofrer gols fortalece a confiança da equipe, revela que recusou outras oportunidades para vestir a camisa azulina e projeta duelo direto contra o Mirassol. Já em caso de empate com o Mirassol, para deixar a zona de rebaixamento, a equipe de Léo Condé precisará torcer por uma derrota do Internacional para o Flamengo. Nesse cenário, o time azulino subiria para a 16ª colocação. Do contrário, permanecerá no Z-4 por mais uma rodada. A última vez que o Remo esteve fora da zona da degola foi na 4ª rodada, quando ocupava a 16ª posição. Na ocasião, a equipe azulina somava três pontos, conquistados em três empates, diante de Mirassol, Atlético-MG e Internacional. Desde então, o Leão Azul tem alternado posições dentro da zona de rebaixamento. A partida entre Mirassol e Remo será disputada nesta quarta-feira (29), no estádio José Maria de Campos Maia, a partir das 19h30. No primeiro turno, as equipes empataram por 2 a 2 no Mangueirão. Como o clube paulista também precisa da vitória, o confronto promete ser bastante movimentado. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes remo série a COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO Futebol Após reação e vitória em casa, Zé Ivaldo avisa: 'Nosso foco é deixar o Remo na Série A' Recém-contratado, zagueiro afirma que vitória sobre o Vitória fortaleceu o grupo, projeta confronto decisivo contra o Mirassol e promete ajudar nos bastidores para o duelo com o Santos pela Copa do Brasil 28.07.26 19h06 Futebol Jornalistas da Globo elegem três jogadores do Remo para a 'Seleção da Rodada' Ao lado do Athletico-PR, o Leão Azul foi o clube com mais representantes na 'equipe ideal' da 20ª rodada do Campeonato Brasileiro 28.07.26 12h32 futebol Remo pode deixar a zona de rebaixamento nesta rodada; veja cenários Leão Azul enfrenta o Mirassol fora de casa e pode sair do Z-4 em caso de vitória 28.07.26 12h02 futebol Mirassol terá goleiro estreante em duelo contra o Remo na Série A Thomazella é o terceiro arqueiro da equipe e vai estrear no time paulista contra o Leão Azul na próxima quarta-feira (29) 28.07.26 11h21 MAIS LIDAS EM ESPORTES Santos dá novo susto na torcida, mas vira sobre frágil UCV e está nas oitavas da Sul-Americana 28.07.26 23h41 futebol Arsenal oferece R$ 512 milhões por Bruno Guimarães, e negociação com Newcastle 'esquenta' Os valores da nova proposta giram em torno de 75 milhões de libras 28.07.26 19h11 FUTEBOL Remo tem campanha superior à de clubes que escaparam do Z-4 na Série A; saiba mais Leão Azul supera a pontuação de equipes que ocupavam a zona de rebaixamento nas temporadas de 2024 e 2025 27.07.26 19h20 FUTEBOL Paysandu vence o Remo no ranking das redes sociais de clubes do Brasil Papão tem 86 mil inscritos a mais na somatória das quatro redes sociais avaliadas em relação ao Leão 29.07.26 2h53