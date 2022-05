Altos x ABC: onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje (04/05) pela Série C do Brasileiro

As equipes Altos x ABC entram em campo às 19h (horário de Brasília) de hoje, quarta-feira (04/05), para disputar a 4° rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. A partida ocorre no Estádio Lindolfo Monteiro, em Teresina (PI). Confira onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje:

Onde assistir Altos x ABC ao vivo?

A partida Altos x ABC pode ser assistida ao vivo pelo pelo serviço de streaming NSports, a partir das 19h (horário de Brasília).

Como Altos x ABC chegam para o jogo?

Altos é o penúltimo colocado da Série C e perdeu todos os jogos que disputou até agora. Em três partidas, a equipe marcou apenas 3 gols e sofreu 10.

Já ABC está invicto na competição e já passou por 2 vitórias e 1 empate. Seu saldo de gols é composto por 5 gols marcados e 2 gols sofridos.

Prováveis escalações

Altos: Marcelo; Júlio Ferrari, Fábio Aguiar, Lucas Souza e Dieyson; Marconi, Tibiri e Diego Viana; Elielton, Betinho e Manoel. Técnico: Francisco Diá.

ABC: Pedro Paulo, Richardson, Ícaro, Eduardo e Patrick; Wellington Reis, Erick Varão e Geovani; Wallyson, Fábio Lima e Kelvin. Técnico: Fernando Marchiori.

Ficha técnica - Altos x ABC

Campeonato Brasileiro Série C

Local: Estádio Lindolfo Monteiro, em Teresina (PI)

Data/horário: 04 de maio de 2022, às 19h