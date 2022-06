Altos-PI pode perder pontos na Série C por possível escalação irregular de Paulo Rangel; entenda

O atacante paraense Paulo Rangel está no centro de um imbróglio judicial nesta semana. O Ferroviário-CE protocolou nesta segunda-feira (20) uma notícia de infração contra o Altos-PI por uma suposta escalação irregular do jogador. De acordo com a denúncia, Rangel atuou na vitória da equipe do Piauí sobre o Ferrão, pela 10ª rodada da Série C, sem estar inscrito na súmula da partida.

O técnico foi regularizado no Boletim Informativo Diário (BID) e ganhou permissão para atuar pelo Altos na Série C. No entanto, o nome do jogador não constava na súmula de inscritos antes da partida. Além de entrar em campo, Paulo Rangel anotou o gol que deu a vitória ao Altos por 1 a 0 contra o Ferrão.

No entanto, há a possibilidade de ter havido um erro na formação da súmula. Dentre os jogadores do Altos contidos no documento, não há o nome de Paulo Rangel do Nascimento Gomes, mas sim o de Paulo Rodrigo da Silva, o Azulão, que sequer foi relacionado.

Nome de Paulo Rangel não constava em súmula do Altos-PI (Divulgação/ CBF)

O Artigo 73 do Regulamento Geral de Competições da CBF determina que uma partida só terá início após a validação da escala de jogadores contidas na súmula. O documento deve ser conferido pelo 4º árbitro e pelo delegado do jogo. A entrada de Paulo Rangel em campo, mesmo com o nome errado na pré-escala, pode ser vista como um erro de arbitragem.

Se condenado, o Altos pode ser enquadrado no Artigo 214 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva e ser punido com perda de pontos mais o pagamento de multa. Caso seja condenado no Artigo 191 do CBJD, ele será punido apenas com pagamento de multa.

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) notificou o Altos da ação e deu ao clube um prazo de 72h para se manifestar sobre o caso.

Paulo Rangel, 37 anos, teve passagens por alguns clubes do Pará como São Raimundo, Paysandu, Tuna Luso, Paragominas e Pedreira. Atuou fora do país em Portugal, Emirados Árabes Unidos, Malásia e também na Tailândia. No Brasil defendeu clubes tradicionais como América-RN, Santa Cruz-PE, Caxias-RS, Londrina-PR e Madureira-RJ. Na atual temporada realizou 19 partidas pela Tuna e marcou nove gols.