Alemanha x Ucrânia: onde assistir ao vivo e o horário do jogo amistoso de hoje (12/06)

As seleções Alemanha x Ucrânia disputam nesta segunda-feira (12/06) um jogo amistoso. A partida começa às 13h (horário de Brasília), no Weserstadion, em Bremen, Alemanha. Confira os horários e onde assistir ao vivo:

• Whatsapp: Gosta de apostas? Receba notícias e conteúdos exclusivos sobre futebol, NBA e loterias. É grátis!

Onde assistir Alemanha x Ucrânia ao vivo?

A partida Alemanha x Ucrânia pode ser assistida ao vivo pela ESPN e pelo serviço de streaming Star+, a partir das 13h (horário de Brasília).

VEJA MAIS

Como Alemanha x Ucrânia​ chegam para o jogo?

A Alemanha disputou dois amistosos em 2023: um contra o Peru, que terminou com sua vitória por 2 a 0; e outro contra a Bélgica, que resultou em sua derrota por 3 a 2. Na Copa do Mundo de 2022, a seleção alemã ficou em 3° lugar no Grupo E e somou 1 vitória, 1 empate, 1 derrota, 6 gols marcados e 5 gols sofridos.

Já a Ucrânia passou apenas por uma derrota de 2 a 0 para a Inglaterra, em partida válida pela segunda rodada das eliminatórias para a Eurocopa. Em 2022, a Ucrânia finalizou a fase de grupo da Liga das Nações na vice-liderança do Grupo 1 da Liga B, com 3 vitórias, 2 empates, 1 derrota, 10 gols marcados e 4 gols sofridos.

• Whatsapp: saiba tudo sobre o Paysandu. Recêêêba!

• Whatsapp: saiba tudo sobre Remo. Recêêêba!

Prováveis escalações

Alemanha: Ter Stegen; Rudiger, Schlotterbeck e Ginter; Henrichs, Kimmich, Goretzka e Raum; Musiala e Sané; Fullkrüg. Técnico: Hansi Flick.

Ucrânia: Trubin; Konoplya, Matvienko, Svatok e Sobol; Sydorchuk e Stepanenko; Malinovskyi, Tsygankov e Mudryk; Dovbyk. Técnico: Serhiy Rebrov.

FICHA TÉCNICA

Alemanha x Ucrânia

Amistoso Internacional

Local: Weserstadion, em Bremen, Alemanha

Data/Horário: 12 de junho de 2023, 13h