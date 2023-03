Alemanha x Bélgica: onde assistir ao vivo e o horário do jogo amistoso de hoje (28/03)

As seleções Alemanha x Bélgica disputam nesta terça-feira (28/03) um jogo amistoso. A partida iniciará às 15h45 (horário de Brasília), no RheinEnergieStadion, em Colônia, Alemanha. Confira onde assistir ao vivo e as prováveis escalações:

Onde assistir Alemanha x Bélgica ao vivo?

A partida Alemanha x Bélgica pode ser assistida ao vivo pelo serviço de streaming Star+, a partir das 15h45 (horário de Brasília).

Como Alemanha x Bélgica chegam para o jogo?

Na Copa do Mundo, ambas Alemanha e Bélgica foram eliminadas na fase de grupos, após uma derrota, um empate e uma vitória para cada. Neste ano, a Bélgica ainda não jogou e a Alemanha só obteve uma vitória de 2 a 0 sobre o Peru.

Prováveis escalações

Alemanha: Ter Stegen; Wolf, Ginter, Kehrer, Raum; Kimmich, Goretzka, Gnabry, Gotze, Werner; Fullkrug. Técnico: Hansi Flick.

Bélgica: Casteels; Castagne, Faes, Vertonghen; Theate, Onana, Lukebakio, De Bruyne, Carrasco; Trossard e Lukaku. Técnico: Domenico Tedesco.

FICHA TÉCNICA

Alemanha x Bélgica

Amistoso Internacional

Local: RheinEnergieStadion, em Colônia, Alemanha

Data/Horário: 28 de março de 2023, 15h45