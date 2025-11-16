Albânia x Inglaterra: onde assistir e escalações do jogo de hoje (16/11) pelas eliminatórias da Copa

Albânia x Inglaterra disputam hoje, domingo (16/11), a última rodada das eliminatórias europeias da Copa do Mundo 2026. O jogo será realizado às 14h (horário de Brasília), na Arena Kombëtare, em Tirana, Albânia. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Albânia x Inglaterra ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela ESPN e pela Disney+, a partir das 14h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

A Inglaterra lidera o Grupo K das eliminatórias europeias, venceu todos os 7 jogos que disputou, marcou 20 gols e não sofreu gols.

A Albânia é vice-líder do mesmo grupo e acumula um total de 4 vitórias, 2 empates, 1 derrota, 7 gols marcados e 3 gols sofridos.

A Inglaterra estreou nas eliminatórias europeias com uma vitória de 2 a 0 sobre a Albânia.

VEJA MAIS

Albânia x Inglaterra: prováveis escalações

Albânia: Strakosha; Hysaj, Ajeti, Djimsiti e Mitaj; Asllani e Shehu; Broja, Laci e Hoxha; Manaj. Técnico: Sylvinho.

Inglaterra: Pickford; Spence, Konsa, John Stones, O'Reilly; Anderson e Declan Rice; Bukayo Saka, Jude Bellingham e Eze; Harry Kane. Técnico: Thomas Tuchel.

FICHA TÉCNICA

Albânia x Inglaterra

Eliminatórias da Copa do Mundo - Europa

Local: Arena Kombëtare, em Tirana, Albânia

Data/Horário: 16 de novembro de 2025, 14h