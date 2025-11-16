Albânia x Inglaterra: onde assistir e escalações do jogo de hoje (16/11) pelas eliminatórias da Copa Albânia e Inglaterra jogam pelas eliminatórias europeias para a Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo Thalles Leal 16.11.25 13h00 A Inglaterra estreou nas eliminatórias com uma vitória de 2 a 0 sobre a Albânia (X/ @England) Albânia x Inglaterra disputam hoje, domingo (16/11), a última rodada das eliminatórias europeias da Copa do Mundo 2026. O jogo será realizado às 14h (horário de Brasília), na Arena Kombëtare, em Tirana, Albânia. Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir Albânia x Inglaterra ao vivo? A partida pode ser assistida ao vivo pela ESPN e pela Disney+, a partir das 14h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? A Inglaterra lidera o Grupo K das eliminatórias europeias, venceu todos os 7 jogos que disputou, marcou 20 gols e não sofreu gols. A Albânia é vice-líder do mesmo grupo e acumula um total de 4 vitórias, 2 empates, 1 derrota, 7 gols marcados e 3 gols sofridos. A Inglaterra estreou nas eliminatórias europeias com uma vitória de 2 a 0 sobre a Albânia. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, domingo (16/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Campeonato Brasileiro, eliminatórias da Copa do Mundo e Série A argentina movimentam o futebol neste domingo Ucrânia x Islândia: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (16) pelas eliminatórias da Copa Ucrânia e Islândia jogam pelas eliminatórias europeias para a Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo Azerbaijão x França: onde assistir e escalações do jogo de hoje (16/11) pelas eliminatórias da Copa Azerbaijão e França jogam pelas eliminatórias europeias para a Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo Albânia x Inglaterra: prováveis escalações Albânia: Strakosha; Hysaj, Ajeti, Djimsiti e Mitaj; Asllani e Shehu; Broja, Laci e Hoxha; Manaj. Técnico: Sylvinho. Inglaterra: Pickford; Spence, Konsa, John Stones, O'Reilly; Anderson e Declan Rice; Bukayo Saka, Jude Bellingham e Eze; Harry Kane. Técnico: Thomas Tuchel. FICHA TÉCNICA Albânia x Inglaterra Eliminatórias da Copa do Mundo - Europa Local: Arena Kombëtare, em Tirana, Albânia Data/Horário: 16 de novembro de 2025, 14h Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Albânia Inglaterra jogos de hoje eliminatórias da copa do mundo de 2026 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (17/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série A argentina e eliminatórias para a Copa do Mundo movimentam o futebol nesta segunda-feira 17.11.25 7h00 Série A argentina Boca Juniors x Tigre: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (16/11) pelo Argentino Boca Juniors e Tigre jogam pela Série A argentina hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 16.11.25 19h15 Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo Itália x Noruega: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (16) pelas eliminatórias da Copa Itália e Noruega jogam pelas eliminatórias europeias para a Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 16.11.25 19h15 Campeonato Brasileiro Bragantino x Atlético: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (16/11) pelo Brasilerão Red Bull Bragantino e Atlético-MG jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 16.11.25 18h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES VENCER E SECAR Veja o que o Remo precisa para conseguir o acesso a Série A Time paraense terá de vencer o Goiás no Mangueirão e torcer por derrota do Criciúma ou tropeço da Chapecoense para conquistar o acesso à Série A. 16.11.25 20h46 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (17/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série A argentina e eliminatórias para a Copa do Mundo movimentam o futebol nesta segunda-feira 17.11.25 7h00 JOGO DO ACESSO Torcida do Leão domina os bares de Belém para acompanhar o jogo decisivo O Clube do Remo entra em campo neste sábado (15) para enfrentar o Avaí 15.11.25 16h46 Futebol Remo decide futuro na Série B em casa, mas “vantagem” de jogar em Belém é dúvida Leão é apenas o 9º mandante da competição, e diferença entre resultados no Mangueirão e Baenão é mínima. 16.11.25 7h00