Al Taawon x Al Ettifaq: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (18/09) pelo Saudita

Al Taawon x Al-Ettifaq disputam hoje, quinta-feira (18/09), a 3° rodada do Campeonato Saudita. O jogo inicia às 12h40 (horário de Brasília), no Estádio Al-Taawoun, em Buraidah, Arábia Saudita. Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Al Taawon x Al Ettifaq ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pelo Canal GOAT, no Youtube, a partir das 12h40 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Al Ettifaq estreou nessa edição do Campeonato Saudita com uma vitória de 2 a 1 sobre Al Kholood. Na segunda rodada, o time empatou sem gols com Al Ahli.

Já Al Taawon iniciou com uma derrota de 5 a 0 para Al Nassr. Em seguida, o time venceu Al Akhdoud por 3 a 2.

Al Taawon x Al-Ettifaq: prováveis escalações

Al Taawon: Sem informações.

Al Ettifaq: Sem informações.

FICHA TÉCNICA

Al Taawon x Al Ettifaq

Campeonato Saudita

Local: Estádio Al-Taawoun, em Buraidah, Arábia Saudita

Data/Horário: 18 de setembro de 2025, 12h40