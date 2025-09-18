Al Taawon x Al Ettifaq: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (18/09) pelo Saudita Al Taawon e Al Ettifaq jogam pelo Campeonato Saudita hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo Thalles Leal 18.09.25 11h40 Al Taawon vem de uma vitória de 3 a 2 sobre Al Akhdoud (X/ @AltaawounFC) Al Taawon x Al-Ettifaq disputam hoje, quinta-feira (18/09), a 3° rodada do Campeonato Saudita. O jogo inicia às 12h40 (horário de Brasília), no Estádio Al-Taawoun, em Buraidah, Arábia Saudita. Confira o horário e onde assistir ao vivo: Onde assistir Al Taawon x Al Ettifaq ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pelo Canal GOAT, no Youtube, a partir das 12h40 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Al Ettifaq estreou nessa edição do Campeonato Saudita com uma vitória de 2 a 1 sobre Al Kholood. Na segunda rodada, o time empatou sem gols com Al Ahli. Já Al Taawon iniciou com uma derrota de 5 a 0 para Al Nassr. Em seguida, o time venceu Al Akhdoud por 3 a 2. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (18/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série B do Brasileirão, Champions League, Série A saudita, Libertadores e Copa Sul-Americana movimentam o futebol nesta quinta-feira Al Taawon x Al-Ettifaq: prováveis escalações Al Taawon: Sem informações. Al Ettifaq: Sem informações. FICHA TÉCNICA Al Taawon x Al Ettifaq Campeonato Saudita Local: Estádio Al-Taawoun, em Buraidah, Arábia Saudita Data/Horário: 18 de setembro de 2025, 12h40 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Al Taawon Al Ettifaq Campeonato Saudita jogos de hoje COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Campeonato Brasileiro Vitória x Fluminense: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (20/09) pelo Brasileirão Vitória e Fluminense jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações 20.09.25 15h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (20/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Campeonato Brasileiro, La Liga, Premier League, Série A saudita e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado 20.09.25 7h00 Série A argentina Lanús x Platense: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (19/09) pelo Campeonato Argentino Lanús e Platense jogam pela Série A argentina hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 19.09.25 20h15 JOGO AMISTOSO Novorizontino x Athletic: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (19/09) pela Série B Novorizontino e Athletic Club jogam pela Série B do Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações 19.09.25 18h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES VENCER É POSSÍVEL Paysandu quer se aproveitar de Goiás 'remendado' para vencer e iniciar arrancada contra a degola Lanterna da competição com 22 pontos, o Papão precisa reduzir a diferença de sete pontos para o Botafogo-SP, primeira time fora do Z-4. Do outro lado, o Goiás chega com pelo menos cinco desfalques para a partida. 20.09.25 7h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (20/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Campeonato Brasileiro, La Liga, Premier League, Série A saudita e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado 20.09.25 7h00 Futebol Após sete meses, Remo volta ao Baenão e recebe o Atlético-GO na briga pelo G-4 da Série B O Leão Azul chega ao confronto em 7º lugar, com 39 pontos, dois a menos que a Chapecoense, primeira equipe dentro do G-4 20.09.25 7h30 SÉRIE B Contra o Goiás, Márcio Fernandes quer Paysandu jogando como se estivesse 'em casa' O treinador destacou a importância da equipe executar o que foi treinado ao longo da semana, mesmo encarando um rival pressionado pela briga pelo acesso à Série A 19.09.25 22h52