Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right Futebol chevron right

Al Taawon x Al Ettifaq: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (18/09) pelo Saudita

Al Taawon e Al Ettifaq jogam pelo Campeonato Saudita hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo

Thalles Leal
fonte

Al Taawon vem de uma vitória de 3 a 2 sobre Al Akhdoud (X/ @AltaawounFC)

Al Taawon x Al-Ettifaq disputam hoje, quinta-feira (18/09), a 3° rodada do Campeonato Saudita. O jogo inicia às 12h40 (horário de Brasília), no Estádio Al-Taawoun, em Buraidah, Arábia Saudita. Confira o horário e onde assistir ao vivo: 

Onde assistir Al Taawon x Al Ettifaq ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pelo Canal GOAT, no Youtube, a partir das 12h40 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Al Ettifaq estreou nessa edição do Campeonato Saudita com uma vitória de 2 a 1 sobre Al Kholood. Na segunda rodada, o time empatou sem gols com Al Ahli.

Já Al Taawon iniciou com uma derrota de 5 a 0 para Al Nassr. Em seguida, o time venceu Al Akhdoud por 3 a 2.

VEJA MAIS

image Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (18/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo
Série B do Brasileirão, Champions League, Série A saudita, Libertadores e Copa Sul-Americana movimentam o futebol nesta quinta-feira

Al Taawon x Al-Ettifaq: prováveis escalações

Al Taawon: Sem informações.

Al Ettifaq: Sem informações.

FICHA TÉCNICA
Al Taawon x Al Ettifaq
Campeonato Saudita
Local: Estádio Al-Taawoun, em Buraidah, Arábia Saudita
Data/Horário: 18 de setembro de 2025, 12h40

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Al Taawon

Al Ettifaq

Campeonato Saudita

jogos de hoje
Futebol
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM FUTEBOL

Campeonato Brasileiro

Vitória x Fluminense: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (20/09) pelo Brasileirão

Vitória e Fluminense jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações

20.09.25 15h00

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, sábado (20/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Séries A e B do Campeonato Brasileiro, La Liga, Premier League, Série A saudita e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado

20.09.25 7h00

Série A argentina

Lanús x Platense: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (19/09) pelo Campeonato Argentino

Lanús e Platense jogam pela Série A argentina hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo

19.09.25 20h15

JOGO AMISTOSO

Novorizontino x Athletic: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (19/09) pela Série B

Novorizontino e Athletic Club jogam pela Série B do Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações

19.09.25 18h00

MAIS LIDAS EM ESPORTES

VENCER É POSSÍVEL

Paysandu quer se aproveitar de Goiás 'remendado' para vencer e iniciar arrancada contra a degola

Lanterna da competição com 22 pontos, o Papão precisa reduzir a diferença de sete pontos para o Botafogo-SP, primeira time fora do Z-4. Do outro lado, o Goiás chega com pelo menos cinco desfalques para a partida.

20.09.25 7h00

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, sábado (20/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Séries A e B do Campeonato Brasileiro, La Liga, Premier League, Série A saudita e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado

20.09.25 7h00

Futebol

Após sete meses, Remo volta ao Baenão e recebe o Atlético-GO na briga pelo G-4 da Série B

O Leão Azul chega ao confronto em 7º lugar, com 39 pontos, dois a menos que a Chapecoense, primeira equipe dentro do G-4

20.09.25 7h30

SÉRIE B

Contra o Goiás, Márcio Fernandes quer Paysandu jogando como se estivesse 'em casa'

O treinador destacou a importância da equipe executar o que foi treinado ao longo da semana, mesmo encarando um rival pressionado pela briga pelo acesso à Série A

19.09.25 22h52

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda