O Liberal chevron right Esportes chevron right Futebol chevron right

Al Hilal x Al Riyadh: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (29/8) pelo Campeonato Saudita

Al Hilal e Al Riyadh jogam pelo Campeonato Saudita hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo

Thalles Leal
fonte

Na última edição da Série A saudita, Al Hilal somou 37 pontos a mais que Al Riyadh (X/ @Alhilal_EN)

Al Hilal x Al Riyadh disputam hoje, sexta-feira (29/02), a 1° rodada do Campeonato Saudita. O jogo inicia às 12h50 (horário de Brasília), na Kingdom Arena, em Riade, Arábia Saudita. Confira o horário e onde assistir ao vivo: 

Onde assistir Al Hilal x Al Riyadh ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pelo Canal GOAT, no Youtube, a partir das 12h50 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Al Hilal foi o vice-líder da última edição do Campeonato Saudita e somou 23 vitórias, 6 empates, 5 derrotas, 95 gols marcados e 41 gols sofridos.

Já Al Riyadh ficou em 11° lugar na mesma edição e acumulou nessa 10 vitórias, 8 empates, 16 derrotas, 37 gols marcados e 52 gols sofridos.

Al Hilal x Al Riyadh: prováveis escalações

Al Hilal: Bono; João Cancelo, Koulibaly, Tambakti e Theo Hernández; Ruben Neves, Kanno, Al-Dawsari; Malcom, Salem Al-Dawsari e Darwin Núñez. Técnico: Simone Inzaghi.

Al Riyadh: Al-Awairdhi; Khatir, Barbet, González e Hazazi; Sackey, Al-Tumbukti, Essa, Tozé; Ramirez e Bayesh. Técnico: Javier Calleja.

FICHA TÉCNICA
Al Hilal x Al Riyadh
Campeonato Saudita
Local: Kingdom Arena, em Riade, Arábia Saudita
Data/Horário: 29 de agosto de 2025, 12h50

Palavras-chave

Campeonato Saudita

Al Hilal

Al Riyadh

jogos de hoje
Futebol
.
