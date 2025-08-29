Al Hilal x Al Riyadh: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (29/8) pelo Campeonato Saudita Al Hilal e Al Riyadh jogam pelo Campeonato Saudita hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo Thalles Leal 29.08.25 11h50 Na última edição da Série A saudita, Al Hilal somou 37 pontos a mais que Al Riyadh (X/ @Alhilal_EN) Al Hilal x Al Riyadh disputam hoje, sexta-feira (29/02), a 1° rodada do Campeonato Saudita. O jogo inicia às 12h50 (horário de Brasília), na Kingdom Arena, em Riade, Arábia Saudita. Confira o horário e onde assistir ao vivo: Onde assistir Al Hilal x Al Riyadh ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pelo Canal GOAT, no Youtube, a partir das 12h50 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Al Hilal foi o vice-líder da última edição do Campeonato Saudita e somou 23 vitórias, 6 empates, 5 derrotas, 95 gols marcados e 41 gols sofridos. Já Al Riyadh ficou em 11° lugar na mesma edição e acumulou nessa 10 vitórias, 8 empates, 16 derrotas, 37 gols marcados e 52 gols sofridos. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (29/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo La Liga, Campeonato Brasileiro Série B, Campeonato Saudita e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta sexta-feira Al Hilal x Al Riyadh: prováveis escalações Al Hilal: Bono; João Cancelo, Koulibaly, Tambakti e Theo Hernández; Ruben Neves, Kanno, Al-Dawsari; Malcom, Salem Al-Dawsari e Darwin Núñez. Técnico: Simone Inzaghi. Al Riyadh: Al-Awairdhi; Khatir, Barbet, González e Hazazi; Sackey, Al-Tumbukti, Essa, Tozé; Ramirez e Bayesh. Técnico: Javier Calleja. FICHA TÉCNICA Al Hilal x Al Riyadh Campeonato Saudita Local: Kingdom Arena, em Riade, Arábia Saudita Data/Horário: 29 de agosto de 2025, 12h50 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Campeonato Saudita Al Hilal Al Riyadh jogos de hoje COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Campeonato Saudita Al Hilal x Al Riyadh: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (29/8) pelo Campeonato Saudita Al Hilal e Al Riyadh jogam pelo Campeonato Saudita hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo 29.08.25 11h50 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (29/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo La Liga, Campeonato Brasileiro Série B, Campeonato Saudita e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta sexta-feira 29.08.25 7h00 Copa Argentina Unión x River Plate: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (28/08) pela Copa Argentina Unión de Santa Fe e River Plate jogam pela Copa da Argentina hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 28.08.25 20h10 Copa do Brasil Bahia x Fluminense: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (28/08) pela Copa do Brasil Bahia e Fluminense jogam pela Copa do Brasil hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje 28.08.25 18h30 MAIS LIDAS EM ESPORTES REVOLTA Torcida do Remo tenta invadir gramado do Mangueirão após derrota; dois são detidos Durante a ação, um casal vestido com a camisa de uma torcida organizada foi detido 29.08.25 0h06 PÓS-JOGO António Oliveira defende exibição do Remo e critica jornalistas: 'Vocês não me conhecem' O português considerou que o Remo fez uma partida de “grande qualidade”, mas pouco eficaz, destacando as chances criadas 29.08.25 0h46 DEU MOLE Remo desperdiça um caminhão de chances, leva gol no final e perde para o Criciúma no Mangueirão No melhor exemplo de 'quem não faz leva', Leão perde inúmeras chances e leva o gol de pênalti num dos últimos lances do jogo 28.08.25 23h40 Pressão Pressão aumenta e diretoria do Remo deve definir destino de António Oliveira nesta sexta Torcida cobra mudanças, diretoria se divide e desempenho no Mangueirão pesa contra o português 29.08.25 10h19