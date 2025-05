Al Hilal x Al Ahli: onde assistir e escalações do jogo hoje (29/04) pela Liga dos Campeões da AFC

Al Hilal x Al Ahli disputam hoje, terça-feira (29/04), a semifinal da Liga dos Campeões da AFC. O jogo inicia às 13h30 (horário de Brasília), na Cidade dos Esportes Rei Abdullah, em Jidá, Arábia Saudita. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Al Hilal x Al Ahli ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela ESPN e pela Disney+, a partir das 13h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Al Hilal liderou invicto o Grupo B da primeira fase e acumulou 7 vitórias, 1 empate, 26 gols marcados e 7 gols sofridos. Nas oitavas de final, o time eliminou Pakhtakor após uma derrota de 1 a 0 e uma vitória de 4 a 0. Já nas quartas, Al Hilal venceu Gwangju por 7 a 0.

Já Al Ahli permaneceu invicto e foi o vice-líder do mesmo grupo com 7 vitórias, 1 empate, 21 gols marcados e 8 gols sofridos. Em seguida, a equipe eliminou Al Rayyan com uma vitória de 3 a 1 e outra de 2 a 0; e superou o Buriram United por 3 a 0.

Al Hilal x Al Ahli: prováveis escalações

Al Hilal: Bono; Cancelo, Al Tambakti, Koulibaly e Lodi; Neves, Sergej e Marcos Leonardo; Malcom, Al Dawsari e Mitrovic. Técnico: Jorge Jesus.

Al Ahli: Mendy; Majrashi, Demiral, Ibañez e Alioski; Kessié, Aljohani e Firmino; Mahrez, Galeno e Toney. Técnico: Matthias Jaissle.

FICHA TÉCNICA

Al Hilal x Al Ahli

Liga dos Campeões AFC

Local: Cidade dos Esportes Rei Abdullah, em Jidá, Arábia Saudita

Data/Horário: 29 de abril de 2025, 13h30