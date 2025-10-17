Al Feiha x Al-Ittihad: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (17) pelo Campeonato Saudita Al-Feiha e Al Ittihad jogam pelo Campeonato Saudita hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo Thalles Leal 17.10.25 12h21 Al Ittihad já soma 2 pontos a mais que Al Feiha no Campeonato Saudita (X/ @ittihad) Al-Feiha x Al Ittihad disputam hoje, sexta-feira (17/10), a 5° rodada do Campeonato Saudita. O jogo começou às 12h05 (horário de Brasília), no Estádio Al-Majma'ah, em Al-Majma'ah, Arábia Saudita. Confira o horário e onde assistir ao vivo: Onde assistir Al Feiha x Al-Ittihad ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Bandsports e pelo Canal GOAT, no Youtube, a partir das 12h05 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Al Ittihad é o vice-líder da Série A Saudita com 3 vitórias, 1 empate, 1 derrota, 10 gols marcados e 6 gols sofridos. Já Fal Feiha ocupa a 8° posição e acumula 2 vitórias, 2 empates, 1 derrota, 4 gols marcados e 5 gols sofridos. Até o fim dessa edição, a partida estava empatada sem gols. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (17/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série B do Brasileirão, La Liga, Bundesliga, Série A argentina e Campeonato Saudita movimentam o futebol nesta sexta-feira Al-Feiha x Al-Ittihad: escalações Al Feiha: Mosquera; Al Baqawi, Smalling, Villanueva, Bamsaud; Alfa Semedo; Rayan bin Enad, Jason, Benzia, Sakala; Ganvoula. Técnico: Pedro Emanuel. Al Ittihad: Rajkovic; Hasan Kadesh, Danilo Pereira, Al Mousa, Al Julaydan; Al Ghamdi, Fabinho, Kanté; Berwijn, Benzemá, Diaby. Técnico: Sérgio Conceição. FICHA TÉCNICA Al Feiha x Al Ittihad Campeonato Saudita Local: Estádio Al-Majma'ah, em Al-Majma'ah, Arábia Saudita Data/Horário: 17 de outubro de 2025, 12h05 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave jogos de hoje Al Feiha Al Ittihad Campeonato Saudita COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Campeonato Saudita Al Feiha x Al-Ittihad: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (17) pelo Campeonato Saudita Al-Feiha e Al Ittihad jogam pelo Campeonato Saudita hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo 17.10.25 12h21 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (17/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série B do Brasileirão, La Liga, Bundesliga, Série A argentina e Campeonato Saudita movimentam o futebol nesta sexta-feira 17.10.25 7h00 Campeonato Brasileiro Fluminense x Juventude: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (16/10) pelo Brasileirão Fluminense e Juventude jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 16.10.25 20h30 Campeonato Brasileiro Vitória x Bahia: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (16/10) pelo Brasileirão Vitória e Bahia jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 16.10.25 20h30 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Presidente do Paysandu admite erros, pede união para reconstrução e cita atacante Rossi Roger Aguilera reconhece falhas na gestão, fala em reestruturação e pede apoio em meio à luta contra o rebaixamento na Série B 16.10.25 20h16 Futebol Faltando seis rodadas, veja os cenários que podem levar o Remo para a Série A Com 51 pontos na Série B, o Leão precisa de mais 13 para alcançar a marca de 64, considerada segura para a classificação 16.10.25 11h02 Futebol Ferroviária-SP libera mais de 8 mil ingressos grátis para duelo contra o Paysandu na Série B Partida ocorre nesta segunda-feira (20), às 19h30, na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara 17.10.25 10h33 Futebol 'Sonho de menino': Diego Hernandez fala sobre gol que decidiu o Re-Pa e incendiou o Mangueirão O jogador relembrou o momento mágico, a simbologia do número 33 e projetou um futuro com o possível acesso 16.10.25 19h23