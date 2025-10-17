Capa Jornal Amazônia
Al Feiha x Al-Ittihad: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (17) pelo Campeonato Saudita

Al-Feiha e Al Ittihad jogam pelo Campeonato Saudita hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo

Thalles Leal
fonte

Al Ittihad já soma 2 pontos a mais que Al Feiha no Campeonato Saudita (X/ @ittihad)

Al-Feiha x Al Ittihad disputam hoje, sexta-feira (17/10), a 5° rodada do Campeonato Saudita. O jogo começou às 12h05 (horário de Brasília), no Estádio Al-Majma'ah, em Al-Majma'ah, Arábia Saudita. Confira o horário e onde assistir ao vivo: 

Onde assistir Al Feiha x Al-Ittihad ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Bandsports e pelo Canal GOAT, no Youtube, a partir das 12h05 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Al Ittihad é o vice-líder da Série A Saudita com 3 vitórias, 1 empate, 1 derrota, 10 gols marcados e 6 gols sofridos.

Já Fal Feiha ocupa a 8° posição e acumula 2 vitórias, 2 empates, 1 derrota, 4 gols marcados e 5 gols sofridos.

Até o fim dessa edição, a partida estava empatada sem gols.

Al-Feiha x Al-Ittihad: escalações

Al Feiha: Mosquera; Al Baqawi, Smalling, Villanueva, Bamsaud; Alfa Semedo; Rayan bin Enad, Jason, Benzia, Sakala; Ganvoula. Técnico: Pedro Emanuel.

Al Ittihad: Rajkovic; Hasan Kadesh, Danilo Pereira, Al Mousa, Al Julaydan; Al Ghamdi, Fabinho, Kanté; Berwijn, Benzemá, Diaby. Técnico: Sérgio Conceição.

FICHA TÉCNICA
Al Feiha x Al Ittihad
Campeonato Saudita
Local: Estádio Al-Majma'ah, em Al-Majma'ah, Arábia Saudita
Data/Horário: 17 de outubro de 2025, 12h05

.
