Al Ahli x Neom: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (28/08) pelo Campeonato Saudita

Al Ahli x Neom disputam hoje, quinta-feira (28/02), a 1° rodada do Campeonato Saudita. O jogo será realizado às 15h (horário de Brasília), no Cidade dos Esportes Rei Abdullah, em Jidá, Arábia Saudita. Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Al Ahli x Neom ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pelo Canal GOAT, no Youtube, a partir das 15h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Al Ahli foi o 5° colocado da última edição da Série A saudita e acumulou 21 vitórias, 4 empates e 9 derrotas.

Já Neom foi o campeão da última segunda divisão saudita e somou 24 vitórias, 7 empates e 3 derrotas.

Al Ahli x Neom: prováveis escalações

Al Ahli: Mendy; Al-Majrashi, Ibañez, Demiral e Matteo Dams; Riyad Mahrez, Franck Kessie, Enzo Millot e Galeno; Ivan Toney e Al-Braikan. Técnico: Matthias Jaissle.

Neom: Marcin Bulka; Abdulmalik Al-Oyayari, Nathan Zézé, Ahmed Hegazy e Faris Abdi; Saimon Bouabré, Amadou Koné Doucouré e Said Benrahma; Alexandre Lacazette e Al-Hejji. Técnico: Christopher Galtier.

FICHA TÉCNICA

Al Ahli x Neom

Campeonato Saudita

Local: Cidade dos Esportes Rei Abdullah, em Jidá, Arábia Saudita

Data/Horário: 28 de agosto de 2025, 15h