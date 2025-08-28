Al Ahli x Neom: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (28/08) pelo Campeonato Saudita Al Ahli e Neom jogam pelo Campeonato Saudita hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo Thalles Leal 28.08.25 14h00 Neom foi o campeão da última Série B saudita, enquanto Al Ahli ficou em 5° lugar na Série A (X/ @ALAHLI_FCEN) Al Ahli x Neom disputam hoje, quinta-feira (28/02), a 1° rodada do Campeonato Saudita. O jogo será realizado às 15h (horário de Brasília), no Cidade dos Esportes Rei Abdullah, em Jidá, Arábia Saudita. Confira o horário e onde assistir ao vivo: Onde assistir Al Ahli x Neom ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pelo Canal GOAT, no Youtube, a partir das 15h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Al Ahli foi o 5° colocado da última edição da Série A saudita e acumulou 21 vitórias, 4 empates e 9 derrotas. Já Neom foi o campeão da última segunda divisão saudita e somou 24 vitórias, 7 empates e 3 derrotas. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (28/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro Série B e Campeonato Saudita movimentam o futebol nesta quinta-feira Al Ahli x Neom: prováveis escalações Al Ahli: Mendy; Al-Majrashi, Ibañez, Demiral e Matteo Dams; Riyad Mahrez, Franck Kessie, Enzo Millot e Galeno; Ivan Toney e Al-Braikan. Técnico: Matthias Jaissle. Neom: Marcin Bulka; Abdulmalik Al-Oyayari, Nathan Zézé, Ahmed Hegazy e Faris Abdi; Saimon Bouabré, Amadou Koné Doucouré e Said Benrahma; Alexandre Lacazette e Al-Hejji. Técnico: Christopher Galtier. FICHA TÉCNICA Al Ahli x Neom Campeonato Saudita Local: Cidade dos Esportes Rei Abdullah, em Jidá, Arábia Saudita Data/Horário: 28 de agosto de 2025, 15h Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Campeonato Saudita al ahli neom jogos de hoje COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Campeonato Saudita Al Ahli x Neom: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (28/08) pelo Campeonato Saudita Al Ahli e Neom jogam pelo Campeonato Saudita hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo 28.08.25 14h00 Campeonato Saudita Dhamk x Al Hazm: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (28/08) pelo Campeonato Saudita Dhamk e Al Hazem jogam pelo Campeonato Saudita hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo 28.08.25 12h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (28/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro Série B e Campeonato Saudita movimentam o futebol nesta quinta-feira 28.08.25 7h00 Copa do Brasil Atlético-MG x Cruzeiro: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (27/08) pela Copa do Brasil Atlético MG e Cruzeiro jogam pela Copa do Brasil hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje 27.08.25 17h30 MAIS LIDAS EM ESPORTES DIA DE LEÃO! Remo pega Criciúma querendo quebrar tabu de décadas e entrar no G4 O Leão recebe o Criciúma na noite de hoje, às 21h35, no Mangueirão, em partida válida pela 24ª rodada da competição. Separados por apenas um ponto na tabela, os dois times disputam diretamente uma vaga no G4 da competição 28.08.25 7h07 Futebol Marcos Braz ouve torcedores do Remo antes de confronto decisivo contra o Criciúma-SC Reunião ocorreu no Baenão e debateu o momento delicado do time na Série B 28.08.25 11h12 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (28/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro Série B e Campeonato Saudita movimentam o futebol nesta quinta-feira 28.08.25 7h00 Futebol Árbitro relata agressão a Hugo Souza na súmula e arremessos de 'copos descartáveis' Jogador do Corinthians foi empurrado por torcedor, que invadiu o gramado 28.08.25 9h49