O Liberal chevron right Esportes chevron right Futebol chevron right

Ajax x Olympiacos: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (28/01) pela Champions League

Ajax e Olympiacos jogam pela Liga dos Campeões da UEFA hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje

Thalles Leal
fonte

O Olympiacos soma só 2 pontos a mais que o Ajax (X/ @olympiacosfc)

Ajax x Olympiacos disputam hoje, quarta-feira (28/01), a última rodada da primeira fase da Champions League. O jogo iniciará às 17h (horário de Brasília), na Amsterdam Arena, em Amsterdã, Países Baixos. Confira as escalações e onde assistir ao vivo: 

Onde assistir Ajax x Olympiacos ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela HBO Max, a partir das 17h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Ajax está em 32° lugar na Champions League e acumula um total de 2 vitórias, 5 derrotas, 7 gols marcados e 19 gols sofridos.

Já o Olympiacos ocupa a 24° posição da competição com 2 vitórias, 2 empates, 3 derrotas, 8 gols marcados e 13 gols sofridos.

Ajax x Olympiacos: prováveis escalações

Ajax: Jaros; Gaaei, Bouwman, Baas, Wijndal; Regeer; Mokio, Klaassen; Gloukh, Godts; Dolberg. Técnico: Fred Grim.

Olympiacos: Tzolakis; Costinha, Retsos, Pirola e Ortega; Mouzakitis, Hezze; Rodinei, Chiquinho, Gelson Martins e El Kaabi. Técnico: José Luis Mendilibar.

FICHA TÉCNICA
Ajax x Olympiacos
Champions League
Local: Amsterdam Arena, em Amsterdã, Países Baixos
Data/Horário: 28 de janeiro de 2026, 17h

Palavras-chave

Olympiacos

Ajax

Champions League

Liga dos Campeões

jogos de hoje
Futebol
