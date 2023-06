Águia tropeça em casa contra o Trem-AP e deixa escapar liderança do Grupo 1 da Série D

O Águia de Marabá tropeçou e ficou no empate em 0 a 0 com o Trem-AP, pela nona rodada da Série D de 2023. O jogo foi disputado na noite desta quarta-feira (14), no estádio Zinho Oliveira, em Marabá.

Favorito no duelo, o Águia partiu pra cima do adversário desde a primeira etapa. No entanto, o Azulão parou numa defesa bem postada do time amapaense e deixou escapar a chance de assumir a liderança do Grupo 1 da Série D.

Para piorar, o Azulão ainda viu o líder do grupo, o Nacional-AM, disparar na primeira colocação. A equipe amazonense venceu o São Francisco-AC, como visitante, por 3 a 0.

O resultado, portanto, deixou o Águia de Marabá na 2ª posição da chave, com 15 pontos ganhos em oito jogos disputados. Por outro lado, o Trem-AP permanece na lanterna do grupo, com apenas cinco pontos conquistados .

O próximo compromisso do Águia na Série D está marcado para o sábado (17), às 16h, contra o Nacional-AM, líder do grupo. A partida será disputada em Manaus, no estádio da Colina. Mesmo vencendo, o Azulão não alcançará a liderança do Grupo 1.