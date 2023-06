Em busca da liderança da Série D, Águia recebe o lanterna do grupo pela primeira rodada do returno

De olho no mercado de transferências, o Águia recebe o Trem-AP nesta quarta-feira (14), no estádio Zinho Oliveira, em Marabá, pela oitava rodada da Série D do Brasileirão. Confortável na tabela, o Azulão Marabaense vive a expectativa de qualificar ainda mais o elenco para a reta final do torneio.

De acordo com informações da imprensa do sudeste do estado, o Águia deve se reforçar em breve. A expectativa é que, nos próximos dias, três novos jogadores sejam anunciados no Azulão. Um deles, inclusive, deve ser um goleiro, que deverá atuar na reserva de Axel Lopes, um dos heróis do título estadual, conquistado no mês passado.

Ainda no aguardo de reforços, o Águia não deve ter novidades para enfrentar o Trem-AP. A equipe comandada por Mathaus Sodré deve manter o mesmo time que entrou em campo no último jogo. Os destaques do Azulão são os artilheiros Luan Santos e Luam Parede - com três gols cada na Série D - e o garçom Alan Maia - que tem três assistências.

Momento das equipes

O Águia tenta a segunda vitória seguida na Quarta Divisão. No domingo (11), a equipe derrotou o Trem-AP, adversário desta quarta, fora de casa, pela sétima rodada do torneio. O resultado deixou o Azulão na vice-liderança do Grupo 1 da Série D, com 14 pontos ganhos em 7 partidas.

Vale destacar que a partida contra o Trem-AP marca o início do segundo turno do Brasileirão. No entanto, a parte final da fase classificatória reserva um desafio a mais para o Azulão, ao contrário do que ocorreu na primeira metade, agora o Águia terá apenas três partidas dentro de casa, ao invés de quatro no turno inicial. Portanto é importante vencer em seus domínios para garantir, com tranquilidade, a classificação aos mata-matas.

Por outro lado, o Trem-AP vive momento de crise na Série D. A equipe é lanterna do Grupo 1 da Quarta Divisão e possui apenas quatro pontos conquistados, em 21 possíveis. Além disso, a equipe está a 6 pontos do G-4, zona de classificação à segunda fase do torneio.

Ficha técnica

Águia de Marabá x Trem-AP

8ª rodada da Série D do Brasileirão

Data: 14 de junho de 2023

Hora: 20h

Local: Estádio Zinho Oliveira, em Marabá

Arbitragem: Fabio Gomes de Sousa (PI)

Auxiliares: Marcio Gleidson Correia Dias (PA) e Luis Diego Nascimento Lopes (PA)

Águia de Marabá: Axel Lopes; Bruno Limão, Betão, Rodrigo e Evandro; Castro, Wander, Gabriel Agú e Patrick; Bruno Maia e Luam Parede. Técnico: Mathaus Sodré

Trem-AP: Eder; Ronny Taperaçu, Cleberson Ilustre, Douglas e Adriano Maldinni; Ricardo Capanema, Neto, Kariri e Rafinha; Fábio Mucajá e Kaikinha. Técnico: Sandro Macapá.