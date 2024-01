Águia treina em academia por conta da forte chuva que atinge Marabá

Por causa da chuva intensa em Marabá, nesta quinta-feira (11), o treino do Azulão teve que ser realizado em local fechado. A movimentação, que seria no Estádio Zinho Oliveira e posteriormente no Sesi, foi transferida para uma academia da cidade e começou às 15h.

VEJA MAIS

Preparação para temporada 2024

Em preparação para temporada, o Águia está realizando amistosos, o último foi disputado contra o Imperatriz-MA, e terminou em 0 a 0.

A final da Super Copa Grão Pará, entre Águia de Marabá e Canaã, está marcada para sábado (13), às 17h, no Estádio Zinho de Oliveira, casa do Águia, em Marabá.

Além dessa final, o Águia estreia no dia 20 de janeiro contra a Tuna Luso Brasileira, às 16h30, no Estádio Zinho de Oliveira, pela primeira rodada no Parazaõ. O time marabaense também disputará Copa do Brasil, Copa Verde e a Série D do Campeonato Brasileiro.