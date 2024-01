De olho em títulos, técnico do Águia mira Canaã e preparação intensa: 'Ainda não está no topo'

O atual campeão Paraense, Águia de Marabá, está pronto para o primeiro desafio da temporada 2024, começando com uma decisão na Supercopa Grão-Pará. A competição de partida única será disputada neste sábado (13), no Zinho Oliveira, em Marabá, contra o campeão da segundinha do Parazão, Canaã.

O treinador Rafael Jaques expressou confiança na preparação da equipe durante uma coletiva de imprensa nessa quarta-feira (10).

“A nossa preparação é dada sequência desde o final de novembro, quando começamos a nossa pré-temporada. Já fizemos quatro jogos-treinos e vamos para o primeiro jogo oficial. Então, fizemos uma crescente em termo de amistosos, acredito que o ritmo da rapaziada já está bom, ainda não está no topo fisicamente, tecnicamente, taticamente, mas já está bem preparado para o jogo de sábado”, comentou o treinador.

“Sabemos que o Canaã é muito forte, já vem trabalhando há algum tempo e teve sucesso agora na última competição. Temos um enorme respeito, mas temos o nosso trabalho aqui do dia a dia, temos os nossos pés no chão, temos a nossa convicção, sabemos da nossa condição e jogamos diante do nosso torcedor e buscaremos o melhor resultado”, completou.

De olho no Parazão

O treinador que chegou ao Águia de Marabá durante a Série D do Brasileiro de 2023, terá o desafio de conquistar o bicampeonato do Parazão e tirar o favoritismo de Remo e Paysandu.

“O Águia é o atual campeão, todo mundo já sabe. É um campeonato extremamente difícil, dessa vez as equipes vão enxergar o Águia de outra forma. A gente sabe que os dois grandes do Estado vêm investindo bastante, são sempre os primeiros candidatos ao título. Mas nós com respeito e bastante humildade, pé no chão e trabalho, sobre tudo, vamos passo a passo atrás do nosso objetivo”, projetou.

A expectativa do treinador é alta para o início da trajetória e pela busca do bicampeonato estadual. “É um sonho, é um sonho de todos nós, não podemos esconder esse sonho, mas a gente sabe que não é fácil, depende muito do nosso trabalho, depende muito da nossa confiança no dia a dia e os jogadores têm trabalhado bastante para isso e com certeza é apenas o início, mas a gente tem o sonho sim, no fundo do coração, de tentar esse Bicampeonato”, finalizou.