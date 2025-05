Águia e Trem duelam neste sábado em jogo que pode mexer com a liderança do Grupo A1 da Séri D

Águia de Marabá e Trem se enfrentam neste sábado, dia 24 de maio, às 17h (horário de Brasília), no estádio Zinho Oliveira, em Marabá, pela sexta rodada do Grupo A1 da Série D do Campeonato Brasileiro. O duelo coloca frente a frente duas equipes que precisam da vitória para seguir com chances de classificação à próxima fase.

Nos dois últimos encontros entre os times, equilíbrio: uma vitória para o Águia e um empate. O histórico recente reforça a expectativa de um confronto disputado, um desafio e tanto às pretensões do Azulão na Série D.

O Águia chega embalado pela chance de assumir a ponta, mas também pressionado: são três empates consecutivos, dois deles jogando em casa. O setor ofensivo tem sido o principal desafio, com apenas quatro gols marcados em cinco partidas, número que evidencia a necessidade de maior eficiência no ataque. Para este confronto, o Azulão aposta na criatividade do meia Erick, referência na armação e nas bolas paradas.

Do outro lado, o Trem tenta se reerguer após a derrota em casa para o Independência, na última quarta-feira (21). O time amapaense ainda enfrenta o desgaste da longa viagem até Marabá e um curto intervalo entre os jogos, fatores que podem pesar fisicamente e favorecer o Águia. O grande trunfo para este duelo é a escalação do atacante João Paulo, principal esperança de gols nesta reta decisiva da competição.

Em campo, o Águia segue buscando alternativas para melhorar o desempenho ofensivo. O técnico Sílvio Criciúma tem apostado, inclusive, em formações mais ousadas, como a utilização simultânea de dois centroavantes. Já o Trem conta com a velocidade e o oportunismo do atacante João Paulo, esperança de gols e de um resultado positivo fora de casa.

O cenário da rodada torna o duelo ainda mais interessante. Independência e Tuna, líderes do grupo, jogam apenas na terça-feira (27). Caso empatem e o Águia vença, o time paraense pode assumir a liderança, seja isolada ou dividida, dependendo também do desempenho do Manauara, que enfrenta o Humaitá.

Ficha Técnica

Data: 24/05/2025

Hora: 17h

Local: Estádio Zinho Oliveira

Árbitro: Antonio Carlos Pequeno Frutuoso (AM)

Assistentes: Rafael Bastos Cardoso (PA) e Carlos Eduardo Galeno Benevides (PA)

Quarto Árbitro: Olivaldo Jose Alves Moraes (PA)

Águia de Marabá: Bruno Colaço; Gustavo, Caio, Renan e Jairo; Douglas, Erick e Fabinho; Anderson, Jean e Ronald.

Técnico: Silvio Criciúma

Trem: Igor; Lucas, Matheus, Caíque e Pablo; Juninho, Ítalo e Wellington; João Paulo, Rodrigo e Vitor.

Técnico: Sandro Macapá