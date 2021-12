Águia de Marabá fecha com preparador físico com passagens vitoriosas por Paysandu e Remo

Após a contratação de Vandick Lima como executivo de futebol e de Samuel Cândido como técnico, o Águia de Marabá segue formando o seu staff para a temporada 2022. O Azulão ainda não anunciou de forma oficial, mas o preparador físico Wellington Vero, fechou com o clube paraense para a disputa do Parazão.

Em sua rede social, Wellington Vero agradeceu a oportunidade de comandar a preparação física do Águia nesta temporada.

“As portas se abriram. Vamos para mais um desafio. Deus capacita seus filhos para encarar tudo que vem pela frente. Águia de Marabá, é uma honra participar dessa temporada nesse grande clube. Avante, Águia de Marabá”, publicou.

Wellington Vero também trabalhou no Paysandu (Marcelo Seabra / Arquivo O Liberal)

Vero trabalhou por vários clubes do país, como América-MG, Ceará-CE, Sport-PE, Náutico-PE, Santa Cruz-PE, além de Independente de Tucuruí, Paysandu e Remo. As últimas passagens de Wellington Vero no Pará foi em 2018 e 2019, quando esteve à frente da preparação física do Remo. Em 2018 conquistou o título estadual e retonou em 2019 no início da temporada, mas não ficou por muito tempo e saiu ainda durante o Parazão.