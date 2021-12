Paysandu: Vandick sobre não ser convidado para trabalhar no clube: 'Nunca encontrei respostas'

O programa Último Lance desta segunda-feira (13) recebeu o ex-atacante do Paysandu Vandick Lima, ídolo do clube. Destaque do Bicola no período de ouro do clube, no início dos anos 2000, comentou sobre não ter sido convidado para fazer parte do Papão. De acordo com o dirigente, ao desistir de encontrar respostas, decidiu dar continuidade à carreira como executivo:

"Eu fiquei muito tempo me perguntando por que as portas estavam fechadas para mim. Nunca encontrei respostas, então parei de procurar. Não vou ficar me lamentando, vou é seguir a minha carreira. O que quero ser é executivo de futebol. Fiz o curso de gestão da CBF, já concluí e agora, em dezembro, eu concluo o de executivo e é essa profissão que vou seguir. Estou muito grato ao Águia e farei de tudo para retribuir. Talvez seja por na eleição passada apoiar outra chapa", revelou o ídolo do Paysandu.

