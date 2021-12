Ídolo do Paysandu, Vandick avalia contratação de atacante pelo Papão: 'É um jogador de qualidade'

O Paysandu anunciou na última semana a contratação do atacante Henan, ex-Vila Nova e Figueirense. O ídolo bicolor Vandick Lima, durante o Última Lance, avaliou positivamente a vinda do jogador para a próxima temporada. Apesar disso, Vandick afirma que não dá pra ter uma noção geral dos jogadores que chegaram, por não conhecer boa parte:

"A contratação do Henan foi muito boa, eu gosto dele desde que jogava no Figueirense. Algumas são desconhecidas, então não posso criticar por não conhecer. E também não tem como elogiar. Tem que dar tempo, ver se o jogador vai encaixar no esquema do treinador. Muitas vezes, a contratação não dá certo não por ser ruim, mas a mudança de time, não dá certo. O Henan é um jogador de qualidade", disse Vandick.

ACOMPANHE A ENTREVISTA COMPLETA

O Último Lance é exibido todas as segundas-feiras e pode ser visto pelo portal OLiberal.com, Rádio Liberal e nas redes sociais (Facebook e Youtube) oficiais do Grupo Liberal.