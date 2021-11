Após ser especulado no Paysandu, ídolo bicolor Vandick é o novo executivo do Águia

O ídolo do Paysandu Vandick Lima acertou com o Águia para ser o executivo de futebol do clube, que disputa a elite do Parazão. Nas últimas semanas, Vandick Lima, ex-presidente do Bicola, foi especulado para assumir o cargo de executivo do Papão - algo que teve apoio de parte da torcida. Mas o ex-atacante teve outro destino.

Ao O Liberal, Vandick revelou também que o técnico ex-dupla Re-Pa Samuel Cândido foi o escolhido para comandar o Águia no estadual: "É verdade [que acertei com o Águia]. Apresentação minha e do Samuel [Cândido] amanhã (1°) pela manhã", disse Vandick. "Eu acredito no projeto do Águia. Recebi o convite do presidente e em menos de meia hora estava tudo acertado. Sou grato ao Águia por essa oportunidade e farei de tudo para retribuir".

SAMUEL CÂNDIDO

Natural do Rio de Janeiro, Samuel já teve passagens pelo Paysandu e Remo. Além de ter comandado a Tuna Luso, Paragominas, Bragantino, Castanhal, São Raimundo, Potiguar (RN), Itabaiana (SE). Além disso, foi o primeiro técnico que levou um clube do interior ao título do Paraense: pelo Independente.