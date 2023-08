Águia de Marabá anuncia meia que estava jogando a Série B do Brasileirão

O Águia de Marabá segue reforçando o elenco nos jogos decisivos pela Série D do Brasileirão. Nesta quarta-feira (2), o clube anunciou a contratação do meia Rafael Vila. O atleta de 35 anos esteve recentemente no Sampaio Corrêa-MA, clube que disputa a Série B do Campeonato Brasileiro.

Rafael Vila tem ampla rodagem no futebol brasileiro. Foi formado no Atlético Sorocaba, rodou por equipes de menor expressão do Nordeste do Brasil até se consolidar no Confiança-SE, clube pelo qual disputou seis temporadas.

Após bons jogos pelo Dragão, o meia se transferiu para a Bolívia Querida, clube que defendeu por dois anos. No período vestindo a camisa do Sampaio, o meia disputou 56 partidas e marcou três gols.

O jogador chega às vésperas do jogo de volta das segunda fase da Série D. Depois de empatar em 1 a 1 com o Atlético-CE, em Marabá, o Azulão decide se avança na competição no domingo (6), às 15h. A partida será disputada no estádio Presidente Vargas, no Ceará.