Águia encara mais uma partida dura na Copa do Brasil

A próxima fase da Copa do Brasil é decisiva e o Águia de Marabá tem feito um trabalho intenso de preparação em busca do acesso à Série C. O próximo confronto do Azulão Marabaense é na segunda-feira (31), contra o Atlético Cearense, e o jogo de ida é no Zinho Oliveira.

“A fase de mata-mata requer uma concentração redobrada, nós sabemos disso, mas o regulamento da competição é assim, então já estamos acostumados dessa forma e estamos trabalhando forte em cima da preparação psicológica também”, disse o técnico Rafael Jacques. “Essa foi uma semana mais longa, em função do jogo só na segunda-feira. Mas deu para executar um bom trabalho. A rapaziada tem se dedicado, vem trabalhando bem, com muita concentração, avalio que tivemos uma semana produtiva e boa para realizar um bom jogo”.

No entanto, a partida contra a equipe cearense deve ser uma pedreira para o Águia. O Atlético terminou na vice-liderança do grupo A2, chegando ao final da primeira fase com 23 pontos marcados. Além disso, o adversário do Azulão vem de um bom retrospecto fora de casa, com apenas duas derrotas na Série D. Para o técnico Rafael Jacques, conhecer o time do Ceará é fundamental para alcançar bons resultados.

“A gente estuda sempre todos os adversários que a gente vai enfrentar e do atlético, principalmente, sabemos a qualidade. Isso faz parte da nossa função. É uma boa equipe, joga junto há bastante tempo, tem um estilo de jogo bem particular, vai ser um desafio bem forte”, afirma Jacques. “Quando é visitante, explora mais o contra-ataque. Quando joga em casa, prioriza a posse de bola, a amplitude do campo. É uma equipe que é muito bem organizada e que vai nos dar trabalho”, analisa.

Esta é a segunda tentativa do Azulão Marabaense de retornar à Série C do Campeonato Brasileiro, competição que o clube não disputa desde 2015. Artilheiro do time na Série D, qunado balançou as redes cinco vezes, o atacante Luan Santos avalia que os treinos têm sido focados na eficiência das finalizações. Característica importante para conseguir chegar ao jogo de voltar com alguma vantagem.

“Temos treinado bastante posse de bola e finalização. Na estreia do Jacques, a gente já pôde fazer um placar elástico e creio que já teve ‘dedo’ dele nisso. E, com a semana toda para trabalhar, a gente está recebendo as orientações para aprimorar essa finalização”, conta Luan. “Agora, sendo mata-mata, perder ou empatar pode ser determinante, complica as coisas para nós. Mas o nosso objetivo é conseguir um bom resultado logo no jogo de ida e manter no jogo de volta”.