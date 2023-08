Águia de Marabá empata com Atlético-CE no jogo de ida da segunda fase da Série D.

O Águia de Marabá tropeçou e ficou no empate de 1 a 1 com o Atlético-CE, pelo confronto de ida da segunda fase da Série D. Os gols da partida, disputada no estádio Zinho Oliveira nesta segunda-feira (31), foram marcados por Betão - para o Azulão - e Davi Torres - para o time do Ceará.

Agora, o Águia terá de vencer o Atlético-CE fora de casa, no próximo domingo (6), às 15h, para avançar à próxima fase da Quarta Divisão. Em caso de novo empate, o classificado será conhecido depois de disputas de pênaltis.

O jogo

O Águia abriu o placar logo no início da partida. Aos sete minutos, Bruno Limão cobrou escanteio da área e Betão subiu para cabecear e botar o Azulão na frente. No entanto, a vantagem marabaense durou pouco e aos 25 minutos, Davi Torres arriscou de longe e bateu o goleiro Axel Lopes para empatar.

Antes do final da primeira etapa, o Atlético-CE perdeu um jogador. Aos 46 minutos, Lucas Maranguape deixou o braço no rosto do meia Alan Maia, do Águia, e recebeu cartão vermelho direto.

Com um a mais em todo o segundo tempo, o Águia partiu pra cima em busca da vitória. No entanto, o time de Marabá não conseguiu concretizar as jogadas com excelência e não aumentou o marcador.