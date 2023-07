Águia renova com mais dois jogadores e elenco de 2024 já tem seis atletas confirmados

Em boa fase na Série D do Campeonato Brasileiro, o Águia de Marabá anunciou a renovação de contrato com mais dois jogadores para a próxima temporada. As novidades são: o zagueiro Betão e o meia Wander.

Ambos os atletas têm sido figurinhas carimbadas no time titular do Azulão. Wander tem atuado como maestro da equipe, armando jogadas no meio de campo. Com a camisa do Águia, o jogador fez 26 jogos nesta temporada e marcou três gols.

Wander, meia do Águia (Jordao Nune/Águia de Marabá)

Já Betão foi o grande herói da conquista do título Paraense, em cima do Remo, no primeiro semestre. Na grande final, ele fez um gol, de bicicleta, durante o jogo no Baenão e, na disputa de pênaltis, acertou a cobrança que deu o caneco à equipe de Marabá. Neste ano, Betão tem 27 jogos pelo Águia.

Com as renovações de Wander e Betão, o Águia tem seis jogadores acertados para a próxima temporada. Além deles, ampliaram o vínculo com o time marabaense o zagueiro David Cruz, o lateral-direito Bruno Limão, o goleiro Axel Lopes e o meia Alan Maia.

Série D

O Águia de Marabá se classificou à segunda fase da Série D após terminar em 3º lugar no Grupo A1 da Quarta Divisão. No primeiro mata-mata, o Azulão vai enfrentar o Atlético-CE. O primeiro jogo será dentro de casa, no estádio Zinho Oliveira, nesta segunda-feira (31), às 20h.