Águia de Marabá recebe Atlético-CE em confronto de ida da segunda fase da Série D

Chegou a hora da decisão para o Águia de Marabá. Nesta segunda-feira (31), a equipe do sudeste do Pará começa a disputa dos mata-matas da Série D do Brasileirão. O primeiro adversário do Azulão será o Atlético-CE, em partida disputada no estádio Zinho Oliveira, às 20h.

Esta é apenas o primeiro de uma série de dois jogos que vão definir quem avança às oitavas de final da Quarta Divisão. Por ter pior campanha em relação ao adversário, o Águia mandará a partida de ida em casa, para definir a vaga em duelo no Ceará.

Caso supere o Atlético-CE, o Águia ainda vai precisar passar por outros dois mata-matas para subir à Série C do Brasileirão. O acesso no torneio nacional tem sido tratado como prioridade pela diretoria do Azulão, ainda mais que a equipe do interior do estado conquistou o título paraense no início da temporada.

Como vêm as equipes?

O Águia não vive um momento de dominância na Série D, mas terminou a fase de grupos do torneio em alta. O time de Marabá pontuou em cinco dos últimos seis jogos pelo Grupo A1 e terminou a primeira fase na terceira colocação da chave.

Apesar disso, o Águia tem colecionado tropeços quando joga dentro do Zinho Oliveira. Foram apenas três vitórias nos últimos seis jogos dentro de casa nesta temporada. Apesar disso, a exibição mais recente diante do seu torcedor foi boa: goleada de 6 a 1 em cima do São Raimundo-RR.

Assim como o Águia, o Atlético-CE também terminou a primeira fase da Série D em alta. No entanto, ao contrário do time de Marabá, o clube do nordeste coleciona três vitórias e um empate nos últimos quatro jogos pelo Grupo A2. Os resultados colocaram a equipe na segunda posição da chave.

Ficha técnica:

Águia de Marabá x Atlético-CE

Jogo de ida da segunda fase da Série D do Brasileirão

Data: 31 de julho, segunda-feira

Hora: 20h

Local: Estádio Zinho Oliveira

Arbitragem: Wagner Francisco Silva Souza (BA)

Auxiliares: Jucimar dos Santos Dias (BA) e Wesley Silva Santos (BA)

Quarto árbitro: Murilo Augusto Amoras de Almeida (PA)

Águia de Marabá: Axel Lopes; Bruno Limão, Rodrigo, Betão e Danilo Cirqueira; Gabriel Agú, Alan, Wendell e Douglas Lima; Pablo e Luam Parede. Técnico: Rafael Jaques

Atlético-CE: Jhones; Dieguinho, Igor, Pedro e Digão; Dindê, Lucas Maranguape e Geilson Almeida; Ari, Ewerton Potiguar e João Guilherme. Técnico: Michel Lima.