Com atletas no 'sacrifício', Rafael Jaques aprova empate e projeta classificação do Águia na Série D

Depois de empatar em casa com o Atlético-CE, na ida da segunda fase da Série D, o Águia de Marabá ganhou uma missão indigesta, se quiser manter-se na luta pelo acesso à Série C. Para isso, o time precisa vencer o adversário fora de casa, no próximo domingo (6), a partir das 15 horas, no estádio Presidente Vargas. No primeiro confronto, o time saiu na frente, mas acabou cedendo o empate e a partida terminou 1 a 1, em pleno Zinho Oliveira.

Na avaliação pós-jogo do técnico Rafael Jaques, o Águia conseguiu fazer o que havia sido proposto, mantendo o time bem ofensivo e finalizador, mesmo com o adversário jogando no esquema inverso. "Fizemos um bom jogo. Duas ou três bolas na trave, diversas finalizações. O adversário veio com uma proposta bem definida de fechar atrás e sair nos contra-ataques. Eles têm sua qualidade pra isso, mas construímos um bom primeiro tempo e num erro sofremos o gol do empate", lamenta.

O mais difícil, segundo ele, foi manter o ritmo na etapa final, com o time precisando de mais um gol. O principal problema foi a falta de jogadores, que ainda deve preocupá-lo até o próximo encontro. "Nós temos que ver quais jogadores estarão aptos. Ninguém sabe, mas o Luan Santos não treinou nos últimos dois dias, por uma situação de lesão. E com a ausência do Parede, que também não treinou durante a semana, ele teve que jogar no sacrifício. Vamos avaliar e montar uma estratégia para pontuar lá e conseguir a nossa classificação", acredita.

Taticamente, ele espera que o time mantenha uma pegada mais ofensiva, com o mesmo ritmo imposto dentro de casa, diante de um adversário que joga pela vitória simples. "No segundo tempo rodamos a bola tivemos alguns desfalques e conseguimos buscar a amplitude do jogo, com infiltrações, mesmo assim eles se fecharam. Apesar disso, o nosso trabalho não pode ser menosprezado, pois ainda temos o jogo de volta e fizemos uma boa partida em casa. Temos mais 90 minutos para disputar em Fortaleza", conclui.