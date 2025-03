Águia de Marabá anuncia Daniel GTA e Taboca, dupla ex-Cametá

O Águia de Marabá anunciou nesta segunda-feira (24) as contratações do atacante Daniel GTA e do lateral-esquerdo Luciano Taboca para a sequência do Campeonato Paraense 2025 e disputa da Série D deste ano.

Os dois jogadores defenderam o Cametá na primeira fase da competição estadual e agora reforçam o elenco marabaense para as quartas de final, quando o time enfrenta o Bragantino no próximo dia 29. Além do Parazão, a dupla também está apta a disputar a Série D do Brasileiro, principal objetivo do clube na temporada.

Daniel GTA, de 26 anos, foi um dos principais nomes do Cametá na primeira fase do estadual. O atacante atuou em oito partidas e marcou dois gols em 2025. Antes de chegar ao futebol paraense, ele viveu a melhor fase da carreira no Guarany-SE, onde balançou as redes 13 vezes em 13 jogos. Além disso, também acumulou passagens por UNIRB-BA e Cabense-PE.

Já Luciano Taboca tem 31 anos e traz experiência para a lateral esquerda do Águia. Além do Cametá, ele defendeu equipes como Desportiva Aracaju, Olímpico, Guarany-SE e Dorense.