Adversário do Castanhal na Série D perde principal atacante para o futebol asiático; saiba mais

Na luta pela classificação à próxima fase da Série D, o Castanhal ganhou um importante aliado. A direção do Fluminense-PI anunciou esta semana o desligamento do principal atacante do time e ex-atleta do Remo Mário Sérgio. O avançado está de saída para o futebol asiático e pode desfalcar o time na partida deste sábado, no estádio Albertão, em Teresina.

Ainda conforme o comunicado, nesta quinta-feira deve acontecer a última entrevista coletiva do atleta, conhecido pela torcida local como 'Super Mário', devido a quantidade de gols marcados nesta temporada. Até aqui foram 24 gols marcados, 14 deles no Campeonato Piauiense, três na Copa do Brasil e seis pela Série D. Os números o colocam no topo da artilharia nacional, ou seja, entre as Séries A, B, E e D.

SAIBA MAIS



A decisão pela saída se deu através de tratativas entre o empresário Edi Souza e os clubes interessados, com total anuência do Fluminense. “Nos só temos a agradecer ao clube por tudo até aqui. O profissionalismo, cumprimento de tudo que foi prometido e até a dedicação com o assunto Mário Sérgio é algo que precisa ser ressaltado. Até por isso ele fez questão de ficar no clube até o final do Piauiense mesmo tendo boas propostas algum tempo”, disse.

Mário Sérgio tem 26 anos e é natural de Salvador. Chegou ao Vaqueiro no final do ano passado, sob o comando do técnico Marcelo Vilar e foi no time piauiense que ganhou destaque, conseguindo a artilharia do estadual e a eleição de destaque individual. Na lista de goleadores do Brasil, ele é seguido de perto pelo atacante German Cano, do Fluminense, com 23 gols. Apesar dos números positivos, na Série D o Vaqueiro não anda bem das pernas. Em 11 jogos conseguiu 14 pontos e a sexta posição no grupo 2.

A última partida disputada pelo atleta com a camisa do Fluminense aconteceu na rodada passada, no empate sem gols com a Tuna Luso, também no Albertão. Mário deve deixar o clube ainda no mês de junho, aproveitando que a janela de transferências internacionais abre no meio do mês de julho. Em 2019 o atacante vestiu a camisa do Clube do Remo, por onde disputou 19 partidas e marcou dois gols.