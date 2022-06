Castanhal empata em casa com 4 de Julho, mas alcança vice-liderança do Grupo 2 da Série D

O Castanhal empatou em 0 a 0 com o 4 de Julho na tarde deste sábado (25), em partida válida pela 11ª rodada do Grupo 2 da Série D. A torcida que compareceu ao estádio Modelão, em Castanhal, esperava um resultado melhor do Japiim da Estrada. Apesar disso, o ponto conquistado colocou a equipe aurinegra na segunda colocação da chave.

Com o resultado, o Castanhal chegou a 16 pontos na Quarta Divisão e garantiu mais uma rodada no G-4, grupo de equipes classificadas à próxima fase do torneio. Apesar da boa colocação na chave, o Japiim está a cinco pontos do líder, Moto Club-MA, que tem 21.

O empate acabou sendo bom para o Castanhal porque, na mesma rodada, o Tocantinópolis-TO, equipe que ocupava a vice-liderança, perdeu por 1 a 0 para o Juventude-MA. O resultado, além de segurar a equipe de Tocantins na tabela, colocou o adversário maranhense no G-4, de olho numa vaga na próxima fase.

A segunda posição do Castanhal na chave, no entanto, pode ser momentânea. No domingo (26), o Pacajus enfrenta o Moto Club-MA. Se vencer, a equipe cearense assume a vice-liderança no lugar do Japiim da Estrada.

A próxima partida do Castanhal na Série D será no próximo sábado (2), contra o Fluminense-PI, fora de casa. O duelo, que ocorre no estádio Albertão, em Teresina, será válido pela 12ª rodada do torneio.