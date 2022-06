Série D: Castanhal mira vitória fora de casa para encaminhar classificação à próxima fase

Há três rodadas do fim da primeira fase, o Castanhal mira suas forças para o confronto deste sábado, diante da equipe do Fluminense-PI, no estádio Albertão, em Teresina. Com 16 pontos e a vice-liderança do grupo 2 da Série D, o Japiim da Estrada precisa de um resultado fora para se distanciar dos concorrentes diretos a uma das quatro vagas na próxima fase da competição.

Para tanto, o técnico Robson Melo quer um time mais cauteloso, com base no retrospecto de confronto com o adversário. "Jogando lá no Piauí eles são fortes, é um time bem treinado pelo Marcelo Vilar. Um time que causou muita dificuldade para gente em Bragança. Não conseguimos vencê-los no turno, eles empataram no final e foi um jogo de muita estratégia, estudo e entrega. O gramado também não permitiu um jogo melhor", comenta.

Desta vez o treinador espera que o time possa desenvolver um estilo de jogo e aproveitá-lo melhor, refazendo alguns pontos táticos que resultaram na perda de pontos preciosos no último jogo em casa, contra a equipe do 4 de Julho. Até aqui, o Castanhal conseguiu duas vitórias fora de casa e uma terceira conquista levaria o time aos 19 pontos, três a menos que o líder Moto Clube.

"Agora é uma situação diferente e momentos diferentes da competição. Estamos dois pontos na frente deles. Precisamos vencer para recuperar os pontos que perdemos em casa contra o 4 de Julho e continuar na briga pelas classificação. Todo cuidado é pouco e assim vamos dispostos a buscar essa vitória lá no Piauí", ressalta.

Sem baixas significativas no elenco, o treinador entende que os últimos jogos serão bastante disputados, uma vez que o grupo 2 tem cinco times brigando diretamente por três vagas na linha de classificação. "Este jogo é fundamental, como todos têm sido para nós. Muita entrega, muita disposição. Espero um entendimento tático do time, da estratégia que a gente está definindo para pegar esse adversário que briga pela classificação e precisa vencer", encerra.