Técnico do Castanhal critica arbitragem de jogo contra o 4 de Julho: 'sabíamos que seria assim'

O técnico do Castanhal, Robson Melo, reclamou da arbitragem da partida contra o 4 de Julho-PI, que ocorreu no último sábado (25), no estádio Modelão, pela 11ª rodada da Série D. Segundo o treinador, o árbitro José Ricardo Vasconcelos Laranjeira não deu o tempo de acréscimo necessário no final do jogo. O comandante do Japiim acredita que os minutos a mais poderiam ajudar a equipe aurinegra a tirar o 0 a 0 do placar.

"Deram poucos minutos de acréscimo. Só o goleiro deles parou a partida 17 vezes. Mas é assim mesmo, sabíamos que seria dessa forma. Esse ponto preciso vai fazer diferença lá no final. Seguimos vivos em busca da classificação.

A arbitragem, alvo de críticas de Robson Melo, foi protagonista na partida do último sábado (25). Houve no jogo quatro expulsões, duas de cada lado, que apimentaram o clima entre os times. Adauto e Dedé receberam cartão vermelho direto na equipe paraense, e Samuel e Cinelton foram embora mais cedo no Colorado.

Com o resultado, o Castanhal chegou a 16 pontos na Quarta Divisão e garantiu mais uma rodada no G-4, grupo de equipes classificadas à próxima fase do torneio. Apesar da boa colocação na chave, o Japiim está a seis pontos do líder, Moto Club-MA, que tem 22.

O Castanhal volta a campo no próximo sábado (2), quando encara o Fluminense-PI, às 16h, no estádio Albertão, em Teresina, pela 12ª rodada da Série D. No mesmo dia, mas às 15h, no 4 de Julho visita a Tuna Luso.