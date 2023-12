Freira realiza sonho de conhecer Maracanã e faz pedido ‘iluminado’ para o Flamengo em 2024

Para a Irmã Teresa, a alegria de ser flamenguista é tão profunda que só torcedores e amantes da nação rubro-negro são capazes de entender. Após receber ‘férias’ de 12 dias, a católica, que faz parte do Carmelo Santa Teresa de Jesus e São João da Cruz, em Teresina, viajou rumo ao Rio de Janeiro para realizar um sonho: conhecer o Maracanã.

Durante o passeio na capital, Teresa visitou o templo sagrado do futebol, local de algumas glórias e casa do seu time do coração, o Flamengo.

“O Flamengo representa o que de fato ele é: amor, raça e paixão. Detalhe que eu acho interessante é que quando encontramos outro flamenguista, a amizade começa a partir do encontro. Quando eu vejo alguém com uma camisa, boné, que mostra que é flamenguista, eu falo 'esse é gente boa'. E de fato é isso”, afirmou ela

Teresa faz parte de um grupo de freiras que possuem liberação para se ausentar do convento e, durante a oportunidade, não pôde deixar o Flamengo fora de suas prioridades.

“Tive a alegria de visitar a Gávea. Um espaço bonito, muito interessante e significativo. Lá tem muitas memórias do clube. Um lugar muito encantador. Para quem é flamenguista, então, é uma das melhores opções para visitar no Rio. Além do Maracanã, claro. É um lugar que traz muita alegria”, relatou.

Em um lugar especial, a religiosa também aproveitou para fazer pedidos ‘iluminados’ para o clube carioca. Segundo ela, a temporada de 2024 tem tudo para ser especial com novas oportunidades de títulos, contratações, e, sobretudo, sua celebração de 50 anos de vida.

“Para 2024, eu quero um Flamengo muito iluminado. Queria que em 2023 tivesse ganho os títulos. Por sete vezes. Mas é isso. Vida que segue. Com toda motivação, sim, quero um Flamengo com muitas vitórias, títulos. O flamenguista é assim. Muito otimista. Quer só vitórias, mas quando não ganha, se motiva para o próximo jogo. Com a graça de Deus, em 2024, nós vamos ganhar muitos jogos e muitos títulos."

Flamengo em 2024

Visando a próxima temporada, o Flamengo vai ficar de 18 a 30 de janeiro em pré-temporada, nos Estados Unidos, onde vai encarar o Orlando City, no Exploria Stadium, casa do adversário.

A previsão é que a partida seja realizada no dia 27 de janeiro. O técnico do rubro-negro, Tite, ainda deseja duas partidas no período em Orlando.

Ainda no Brasil, o Flamengo disputa seu primeiro jogo na temporada no dia 17 de janeiro, contra o Audax, às 21h30, na Arena da Amazônia. O duelo é válido pelo Carioca.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Mirelly Pires)