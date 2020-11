Fred diz ter sonho de levar filho na torcida do Fluminense: 'Vai marcar para sempre'

O atacante Fred não esconde seu amor pelo Fluminense desde a primeira passagem pelo clube. Em comentário na página do Tricolor no Instagram em postagem com uma festa no Maracanã, o jogador afirmou ter como sonho levar seu filho no meio da torcida para marcar a vida do garoto.

- Meu sonho é levar meu filho aí dentro desse tumulto e sair pulando com ele. Vai marcar para sempre a vida do moleque - escreveu Fred.

Quem respondeu foi o treinador do time sub-23 e ídolo do Flu, Marcão. Ele fez o convite para que o camisa 9 se junte à festa.

- Dom, vamos juntar a rapaziada e descer a rampa juntos, mano. Bom demais - disse.

Fred retornou ao Fluminense no meio deste ano, durante a paralisação da pandemia. Ter o atacante de volta era um dos sonhos do Tricolor e promessa de Mário Bittencourt. O centroavante marcou dois gols em 15 jogos.