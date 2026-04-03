Franclim Carvalho desembarca no Rio para assumir o time do Botafogo: 'Uma honra estar aqui' Estadão Conteúdo 03.04.26 22h12 Contratado para comandar o Botafogo no restante da temporada, Franclim Carvalho desembarcou na noite desta sexta-feira no Rio de Janeiro e inicia uma nova fase em sua carreira profissional. Auxiliar de Artur Jorge nas conquistas da Libertadores e do Brasileiro em 2024, ele agora chega para assumir o posto de treinador principal. O reforço alvinegro chegou no aeroporto Tom Jobim, no Rio, por volta das 20h30 e vai assistir ao clássico deste sábado, contra o Vasco, pelo Campeonato Brasileiro, das tribunas de São Januário. A partir da próxima rodada, ele já comanda a equipe carioca. "Uma honra estar aqui. Faz precisamente dois anos que cheguei aqui pela primeira vez, foi dia 3 de abril de 2024. Posso me considerar um felizardo por ter sido escolhido uma segunda vez. A vontade de começar a trabalhar e gigante e esses últimos dias foram de preparação pra vir para cá", afirmou. Franclim está decidido a dar os primeiros passos como treinador principal e estava em Portugal desde que saiu do Al-Rayyan, no Catar. Dois de seus integrantes da comissão técnica também chegaram ao Rio nesta sexta: o auxiliar Luis Filipe e o preparador físico Fábio Monteiro. O estafe completo vai ter ainda Luís Viegas (auxiliar) e o preparador de goleiros Ricardo Matos. Eles chegam na terça para iniciar os trabalhos no Botafogo. No saguão, ele comentou sobre a importância do jogo deste sábado, mesmo estando ainda nas tribunas. Importante ganharmos. Depois, no domingo, começamos uma nova fase, uma nova vida" afirmou o novo treinador. O Botafogo vem de duas vitórias seguidas no Brasileiro, mas a situação na classificação está longe de ser confortável. A equipe carioca abre a décima rodada da competição com nove pontos em oitos jogos e ocupa a 15ª colocação no Nacional. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Botafogo Franclim Carvalho COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Técnico do Paysandu avalia estreia na Série C e elogia atacante: 'é merecimento' Papão venceu o Volta Redonda teve como destaque o atacante Juninho, autor do gol na sua estreia 06.04.26 0h02 Demanda! Paysandu prorroga promoção de ingressos para jogo contra o Vasco na Copa do Brasil; confira Clube bicolor recebeu muita procura em pouco tempo e decidiu estender o valor promocional até a próxima semana 05.04.26 18h16 futebol feminino Remo supera o Paraíso-TO e conquista primeira vitória no Brasileiro Feminino A3 Equipe azulina assumiu a segunda posição do grupo A6 e segue viva na briga por uma vaga na segunda fase da disputa 05.04.26 17h16 futebol Em casa, Águia de Marabá cede empate na estreia da Série D de 2026 Azulão saiu na frente, mas não segurou o resultado e o Trem-AP empatou a partida no segundo tempo 05.04.26 16h52 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Técnico do Paysandu avalia estreia na Série C e elogia atacante: 'é merecimento' Papão venceu o Volta Redonda teve como destaque o atacante Juninho, autor do gol na sua estreia 06.04.26 0h02 Grêmio não aproveita expulsão de rival e empata sem gols com o Remo no Brasileirão 05.04.26 23h32 São Bernardo surpreende o Botafogo-SP e vence de virada em Ribeirão Preto pela Série B 05.04.26 23h42 Com um a menos, Athletic-MG segura o empate com o América-MG em duelo mineiro pela Série B 05.04.26 23h37