Franclim Carvalho desembarca no Rio para assumir o time do Botafogo: 'Uma honra estar aqui'

Contratado para comandar o Botafogo no restante da temporada, Franclim Carvalho desembarcou na noite desta sexta-feira no Rio de Janeiro e inicia uma nova fase em sua carreira profissional. Auxiliar de Artur Jorge nas conquistas da Libertadores e do Brasileiro em 2024, ele agora chega para assumir o posto de treinador principal.

O reforço alvinegro chegou no aeroporto Tom Jobim, no Rio, por volta das 20h30 e vai assistir ao clássico deste sábado, contra o Vasco, pelo Campeonato Brasileiro, das tribunas de São Januário. A partir da próxima rodada, ele já comanda a equipe carioca.

"Uma honra estar aqui. Faz precisamente dois anos que cheguei aqui pela primeira vez, foi dia 3 de abril de 2024. Posso me considerar um felizardo por ter sido escolhido uma segunda vez. A vontade de começar a trabalhar e gigante e esses últimos dias foram de preparação pra vir para cá", afirmou.

Franclim está decidido a dar os primeiros passos como treinador principal e estava em Portugal desde que saiu do Al-Rayyan, no Catar. Dois de seus integrantes da comissão técnica também chegaram ao Rio nesta sexta: o auxiliar Luis Filipe e o preparador físico Fábio Monteiro. O estafe completo vai ter ainda Luís Viegas (auxiliar) e o preparador de goleiros Ricardo Matos. Eles chegam na terça para iniciar os trabalhos no Botafogo.

No saguão, ele comentou sobre a importância do jogo deste sábado, mesmo estando ainda nas tribunas. Importante ganharmos. Depois, no domingo, começamos uma nova fase, uma nova vida" afirmou o novo treinador.

O Botafogo vem de duas vitórias seguidas no Brasileiro, mas a situação na classificação está longe de ser confortável. A equipe carioca abre a décima rodada da competição com nove pontos em oitos jogos e ocupa a 15ª colocação no Nacional.