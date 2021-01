Francês: Monaco vira sobre o Olympique, vence e segue no G4

De virada, o Monaco derrotou o Olympique de Marselha, por 3 a 1, em casa, neste sábado, em partida da 21ª rodada do Campeonato Francês, a segunda do returno. Radonjic abriu o placar para os visitantes aos 12 do primeiro tempo, mas o clube do Principado virou na etapa complementar, com Maripán, aos três, e Tchouameni, aos 30. Ainda houve tempo de Jovetic, aos 46, anotar o terceiro.

Com o resultado, o Monaco segue em quarto, com 39 pontos, na caça ao líder Paris Saint-Germain, que tem 45, e também já jogou na rodada. Lille, com 42, Lyon, 40, completam o G4, e jogam fora de casa neste domingo. O quinto lugar, que belisca uma vaga na Liga Conferência, é o Rennes, com 36 pontos, outro que ainda joga na rodada. O Olympique é o sexto, com 32, mas dois jogos a menos do a rodada indica (19). Ou seja, pode chegar aos 38 e também encostar no PSG.

TABELA DO CAMPEONATO FRANCÊS