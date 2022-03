França x África do Sul: onde assistir ao vivo e qual o horário do amistoso de hoje (29/03)

Os times de França e África do Sul disputam nesta terça-feira (29/03), em partida válida pelos Amistosos de Seleções 2022. A partida está programada para começar às 16h15 (horário de Brasília), no Estádio Pierre-Mauroy, em Lille, França. Confira os horários e onde assistir ao vivo.

Onde assistir França x África do Sul?

A partida França x África do Sul pode ser assistida pelo canal Estádio TNT Sports

Como França x África do Sul chegam para o jogo?

A França já garantiu a vaga na Copa do Mundo ficando em primeiro lugar do Grupo D das Eliminatórias Europeias. Enquanto a África do Sul não se classificou.

FICHA TÉCNICA

França x África do Sul

Amistosos de seleções

Local: Estádio Pierre-Mauroy, em Lille, França.

Data/Horário: 29 de março de 2022, 16h15

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:

França: Lloris; Koundé, Varane e Hernández; Tchouameni, Pogba, Coman e Theo Hernández; Griezmann; Mbappé e Giroud. TÉCNICO: Didier Deschamps

África do Sul: Mothwa; Mudau, Xulu, Sibisi e Mashego; Mvala, Monare; Dolly, Foster e Shandu; Makgopa. TÉCNICO: Hugo Bross

(Estagiária Karoline Caldeira, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)