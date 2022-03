Holanda x Alemanha: onde assistir ao vivo e qual o horário do amistoso de hoje (29/03)

Os times de Holanda e Alemanha disputam nesta terça-feira (29/03), em partida válida pelos Amistosos de Seleções 2022. A partida está programada para começar às 15h45 (horário de Brasília), no Estádio Johan Cruijff Arena, em Amsterdã, Holanda. Confira os horários e onde assistir ao vivo.

Onde assistir Holanda x Alemanha?

A partida Holanda x Alemanha pode ser assistida pelo canal Estádio TNT Sports

Como Holanda x Alemanha chegam para o jogo?

As duas equipes já garantiram a classificação para a Copa. Os holandeses terminaram na primeira colocada do Grupo G das Eliminatórias, com 23 pontos. Já a Alemanha, terminou na liderança do grupo J, com 27 pontos

FICHA TÉCNICA

Holanda x Alemanha

Amistosos de seleções

Local: Estádio Johan Cruijff Arena, em Amsterdã, Holanda.

Data/Horário: 29 de março de 2022, 15h45

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:

Holanda: Flekken; de Ligt, van Dijk e Aké; Dumfries, Koopmeiners, De jong e Blind; Berghuis; Depay e Bergwijn. TÉCNICO: Louis van Gaal

Alemanha: Ter Stegen; Kehrer, Tah, Schlotterbeck e Raum; Weigl, Gundogan; Draxler, Musiala e Havertz; Timo Werner. TÉCNICO: Hans-Dieter Flick

(Estagiária Karoline Caldeira, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)