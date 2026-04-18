Franca lamenta morte do 'rival' Oscar, apesar da polêmica com cidade em entrevista

No fim dos anos 70, Sírio e Francana dividiam as atenções no basquete brasileiro, com grandes jogos em decisões de campeonatos estaduais e nacionais. Oscar, morto nesta sexta-feira, foi um dos grandes protagonistas deste confrontos. Em 2023, durante uma entrevista, o ex-jogador fez um comentário deselegante no Podcast 'ticaracaticast' sobre a cidade, mas no momento de dor tudo foi esquecido.

"Hoje o basquete brasileiro se despede de uma grande referência do nosso esporte. Oscar Schmidt deixa uma história marcante e um legado que seguirá vivo na memória de gerações. Nossos sentimentos aos familiares, amigos e a todos que hoje sentem essa perda", escreveu o Sesi Franca em suas redes sociais.

Durante a entrevista para Carioca e Bola há três anos, Oscar disse que Franca era uma "lugar de m..." e por isso não gostaria de jogar pelo time da cidade. "Naquele momento, estava me referindo a situações especificas vividas dentro de quadra, e jamais a cidade de vocês; para falar a verdade, se mais cidades fossem como Franca, o nível do basquete brasileiro seria muito maior", se desculpou Oscar na época.

Já o norte-americano Larry Bird, um dos maiores jogadores da história e ídolo de Oscar, também lamentou a morte do brasileiro. "Sempre admirei o Oscar e o considerava um amigo; ele foi, sem dúvida, um dos maiores jogadores de todos os tempos. Foi uma honra imensa quando o Oscar me pediu para apresentá-lo em sua merecida cerimônia de entrada para o Hall da Fama do Basquete Naismith Memorial. Meus sinceros pêsames à família do Oscar."

Técnico do Portland Trail Blazers da NBA, Tiago Splitter deixou sua mensagem. "Não tem muito o que falar, o Oscar representa muito do nosso basquete e a gente vai sentir muita falta dele."

GRATIDÃO AO PALMEIRAS O Palmeiras, clube no qual iniciou a carreira, apresentou um vídeo em suas redes sociais no qual Oscar é entrevistado no ginásio do Palestra Itália, onde fez suas primeiras cestas. "Aqui não perdi um jogo como infanto-juvenil e só um como juvenil. "relembrou o Mão Santa.

Ao ser presenteado com uma camisa do clube, Oscar disse que o Palmeiras era muito maior do que qualquer franquia da NBA. Aio lado da mulher, Maria Cristina, Oscar reviveu o início de carreira, quando arremessava as bolas em treino e tinha a ajuda da companheira de mais de 40 anos de vida.