Franca lamenta morte do 'rival' Oscar, apesar da polêmica com cidade em entrevista Em entrevista, Oscar disse que Franca era uma "lugar de m..." e por isso não gostaria de jogar pelo time da cidade Estadão Conteúdo 18.04.26 17h46 Oscar Schmidt (Instagram @nbabrasil) No fim dos anos 70, Sírio e Francana dividiam as atenções no basquete brasileiro, com grandes jogos em decisões de campeonatos estaduais e nacionais. Oscar, morto nesta sexta-feira, foi um dos grandes protagonistas deste confrontos. Em 2023, durante uma entrevista, o ex-jogador fez um comentário deselegante no Podcast 'ticaracaticast' sobre a cidade, mas no momento de dor tudo foi esquecido. "Hoje o basquete brasileiro se despede de uma grande referência do nosso esporte. Oscar Schmidt deixa uma história marcante e um legado que seguirá vivo na memória de gerações. Nossos sentimentos aos familiares, amigos e a todos que hoje sentem essa perda", escreveu o Sesi Franca em suas redes sociais. Durante a entrevista para Carioca e Bola há três anos, Oscar disse que Franca era uma "lugar de m..." e por isso não gostaria de jogar pelo time da cidade. "Naquele momento, estava me referindo a situações especificas vividas dentro de quadra, e jamais a cidade de vocês; para falar a verdade, se mais cidades fossem como Franca, o nível do basquete brasileiro seria muito maior", se desculpou Oscar na época. Já o norte-americano Larry Bird, um dos maiores jogadores da história e ídolo de Oscar, também lamentou a morte do brasileiro. "Sempre admirei o Oscar e o considerava um amigo; ele foi, sem dúvida, um dos maiores jogadores de todos os tempos. Foi uma honra imensa quando o Oscar me pediu para apresentá-lo em sua merecida cerimônia de entrada para o Hall da Fama do Basquete Naismith Memorial. Meus sinceros pêsames à família do Oscar." Técnico do Portland Trail Blazers da NBA, Tiago Splitter deixou sua mensagem. "Não tem muito o que falar, o Oscar representa muito do nosso basquete e a gente vai sentir muita falta dele." GRATIDÃO AO PALMEIRAS O Palmeiras, clube no qual iniciou a carreira, apresentou um vídeo em suas redes sociais no qual Oscar é entrevistado no ginásio do Palestra Itália, onde fez suas primeiras cestas. "Aqui não perdi um jogo como infanto-juvenil e só um como juvenil. "relembrou o Mão Santa. Ao ser presenteado com uma camisa do clube, Oscar disse que o Palmeiras era muito maior do que qualquer franquia da NBA. Aio lado da mulher, Maria Cristina, Oscar reviveu o início de carreira, quando arremessava as bolas em treino e tinha a ajuda da companheira de mais de 40 anos de vida. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave basquete Oscar Franca Larry Bird COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Paysandu confirma venda de Pedro Henrique ao Flamengo; volante fica no Papão até o fim da Série C Diretoria do Paysandu também confirmou que o clube bicolor ficará com um percentual do jogador 17.04.26 14h50 futebol Com Vitor Bueno, Remo divulga lista de relacionados para duelo contra o RB Bragantino na Série A Time azulino encara a equipe paulista no próximo domingo (19), em Bragança Paulista, pela 12ª rodada do Brasileirão 17.04.26 13h50 futebol CBF divulga tabela de mais quatro rodadas da Série C e define próximos jogos do Paysandu; confira Equipe bicolor já conhece datas e horários da 6ª à 9ª rodada da competição 17.04.26 11h47 COBRANÇA Em novo protesto, torcedores do Remo cobram jogadores e diretoria por resultados: 'Joguem com raça' Faixas foram estendidas no Baenão, na sede social do clube e em uma estação do BRT próxima ao estádio azulino 17.04.26 9h49 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Paysandu recebe o Barra-SC na Curuzu de olho no G8 da Série C Os bicolores voltam a jogar diante da torcida, em busca da segunda vitória na competição 18.04.26 8h00 FUTEBOL Jornal espanhol chama Robinho Jr. de 'novo Neymar' em meio a negociação de renovação com Santos Filho de Robinho é tratado como joia, mas teve impasse recente por mais espaço no time principal 18.04.26 11h02 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (18/04), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Brasileirão, Copa do Rei da Espanha, , Campeonato Italiano e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado 18.04.26 7h00 TALENTO Neymar coloca Yamal ao lado de Messi e se derrete: 'O que faz aos 18 anos é irreal' Craque brasileiro destaca talento de Lamine Yamal e aponta que jovem do Barcelona pode conquistar prêmios importantes 18.04.26 11h36