FPF confirma mudança no número de estrangeiros previsto no Regulamento Geral de Competições

A Federação Paraense de Futebol (FPF) oficializou a mudança no limite de estrangeiros relacionados por partida no Campeonato Paraense. A partir de agora, cada clube poderá registrar até nove atletas de outras nacionalidades, conforme a atualização do Regulamento Geral de Competições de 2025. Antes, o limite era de até cinco jogadores estrangeiros.

Havia uma expectativa de mudança no artigo que tratava sobre o assunto. No entanto, segundo o presidente da FPF, Ricardo Gluck Paul, a previsão era de que o RGC ficasse de acordo com as normas da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), que prevê sete estrangeiros, mas o documento foi além e permitirá até nove estrangeiros.

"Os clubes poderão relacionar nas súmulas de cada partida até 9 (nove) atletas estrangeiros, excepcionados os registrados como refugiados, que, para efeitos das competições coordenadas pela FPF, equiparam-se aos atletas nacionais, sem nenhuma restrição de direitos", prevê o artigo 42 do Regulamento Geral de Competições.

Quem se beneficia com a mudança é o Paysandu. O clube bicolor já tem no elenco seis jogadores de outros países confirmados para 2025, sendo dois remanescentes e quatro contratados nesta janela de transferências.

Neste início de temporada, o Papão já contratou o meia equatoriano Joseph Espinoza, os atacantes Pedro Delvalle, do Paraguai, e Matías Cavalleri, do Chile, e o volante Ramón Martínez. Já o argentino Benjamin Borasi e o uruguaio Yeferson Quintana estão na equipe desde o último ciclo.

Enquanto o Papão tem seis estrangeiros na equipe, o Remo é mais conservador e tem apenas um: o zagueiro Iván Alvariño, que foi contratado pelo ao Leão Azul neste ano.