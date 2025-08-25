Fotógrafo invade quadra no match point, revolta Medvedev e 'incendeia' jogo no US Open Estadão Conteúdo 25.08.25 9h18 A eliminação de Daniil Medvedev no US Open, na noite deste domingo, ganhou tons dramáticos e caóticos. Diante do francês Benjamin Bonzi em sua estreia, o ex-número 1 do mundo e campeão do torneio em 2021 se desentendeu com a arbitragem no match point do terceiro set depois que um fotógrafo invadiu a quadra e forçou a repetição do primeiro saque. Naquele momento, o russo perdia por 2 sets a 0. O fotógrafo entrou de forma indevida na quadra no saque de Bonzi. Ele havia errado o primeiro serviço e se preparava para o segundo, no match point. Foi neste momento que houve a invasão. A situação esquentou quando o árbitro decidiu que o francês deveria repetir o primeiro saque, e não o segundo. Medvedev não escondeu a irritação e foi cobrar a arbitragem. Indignado, o tenista também recorreu às arquibancadas, que vaiaram em peso a decisão e se colocaram a favor do ex-número 1 do mundo. O episódio ocasionou uma paralisação de seis minutos na partida, incendiando de vez o duelo, que ganhou novos contornos a partir daquele ponto. "Você é homem? Você é homem? Por que está tremendo? O que houve, hein? Gente, ele (árbitro) quer ir embora. Ele é pago por partida, não por hora", afirmou o tenista. O fotógrafo, responsável pelo início do incidente, teve sua credencial revogada pelo US Open. Apesar da revolta, Medvedev conseguiu reverter o match point e chegou a levar o duelo para o quinto set. No quarto, inclusive, aplicou um pneu no rival. Entretanto, mesmo após ter "incendiado" o jogo nos Estados Unidos, Medvedev não conseguiu segurar seu adversário no último set, sendo derrotado e, consequentemente, eliminado da disputa pelo 51º colocado no ranking da Associação de Tenistas Profissionais (ATP). Esta foi a primeira vitória de Bonzi em um Grand Slam e a primeira sobre Medvedev no circuito profissional. Depois da partida, o russo quebrou a raquete no chão da quadra do US Open, incomodado pelo seu desempenho e a eliminação. Agora, o francês encara Marcos Giron, americano e número 55 no ranking da ATP, nesta quarta-feira, com horário a ser definido pela organização. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave tênis US Open Medvedev fotógrafo invasão COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Goleiro do Paysandu, Gabriel Mesquita assume erro em pênalti e garante: 'Nosso time não vai cair' Jogador fez o pênalti que resultou no segundo gol do Operário-PR e selou a derrota bicolor 25.08.25 9h50 FUTEBOL Até o fim da rodada, Remo pode perder duas posições e Paysandu retornar à lanterna; veja cenários Equipe azulina empatou com o Coxa e se distanciou do G-4, enquanto o Papão perdeu e se afundou no Z-4 25.08.25 8h42 futebol Após ser impedida de jogar torneio, paraense supera barreiras e conquista vaga na Seleção sub-16 Clara Rodrigues e a mãe, Renatä Ribeiro, celebram juntas a primeira convocação para a equipe brasileira, após superarem muitos desafios 25.08.25 8h00 Na bronca Após derrota para o Operário-PR, torcedores do Paysandu protestam na Curuzu Papão perdeu uma partida em casa e segue na zona de rebaixamento 24.08.25 19h05 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (25/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Premier League, La Ligaa, Séries A e B do Campeonato Brasileiro e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta segunda-feira 25.08.25 7h00 FUTEBOL Até o fim da rodada, Remo pode perder duas posições e Paysandu retornar à lanterna; veja cenários Equipe azulina empatou com o Coxa e se distanciou do G-4, enquanto o Papão perdeu e se afundou no Z-4 25.08.25 8h42 futebol Após ser impedida de jogar torneio, paraense supera barreiras e conquista vaga na Seleção sub-16 Clara Rodrigues e a mãe, Renatä Ribeiro, celebram juntas a primeira convocação para a equipe brasileira, após superarem muitos desafios 25.08.25 8h00 AINDA EXISTE ESPERANÇA Técnico do Paysandu segue confiante após derrota: ‘Se não desse, eu seria o primeiro a falar' Após derrota para o Operário-PR, em casa, técnico bicolor destaca confiança no trabalho e aponta ajustes para a equipe reagir na Série B 24.08.25 20h01