O Liberal chevron right Esportes chevron right

Fotógrafo invade quadra no match point, revolta Medvedev e 'incendeia' jogo no US Open

Estadão Conteúdo

A eliminação de Daniil Medvedev no US Open, na noite deste domingo, ganhou tons dramáticos e caóticos. Diante do francês Benjamin Bonzi em sua estreia, o ex-número 1 do mundo e campeão do torneio em 2021 se desentendeu com a arbitragem no match point do terceiro set depois que um fotógrafo invadiu a quadra e forçou a repetição do primeiro saque. Naquele momento, o russo perdia por 2 sets a 0.

O fotógrafo entrou de forma indevida na quadra no saque de Bonzi. Ele havia errado o primeiro serviço e se preparava para o segundo, no match point. Foi neste momento que houve a invasão. A situação esquentou quando o árbitro decidiu que o francês deveria repetir o primeiro saque, e não o segundo.

Medvedev não escondeu a irritação e foi cobrar a arbitragem. Indignado, o tenista também recorreu às arquibancadas, que vaiaram em peso a decisão e se colocaram a favor do ex-número 1 do mundo. O episódio ocasionou uma paralisação de seis minutos na partida, incendiando de vez o duelo, que ganhou novos contornos a partir daquele ponto.

"Você é homem? Você é homem? Por que está tremendo? O que houve, hein? Gente, ele (árbitro) quer ir embora. Ele é pago por partida, não por hora", afirmou o tenista. O fotógrafo, responsável pelo início do incidente, teve sua credencial revogada pelo US Open. Apesar da revolta, Medvedev conseguiu reverter o match point e chegou a levar o duelo para o quinto set.

No quarto, inclusive, aplicou um pneu no rival. Entretanto, mesmo após ter "incendiado" o jogo nos Estados Unidos, Medvedev não conseguiu segurar seu adversário no último set, sendo derrotado e, consequentemente, eliminado da disputa pelo 51º colocado no ranking da Associação de Tenistas Profissionais (ATP).

Esta foi a primeira vitória de Bonzi em um Grand Slam e a primeira sobre Medvedev no circuito profissional. Depois da partida, o russo quebrou a raquete no chão da quadra do US Open, incomodado pelo seu desempenho e a eliminação.

Agora, o francês encara Marcos Giron, americano e número 55 no ranking da ATP, nesta quarta-feira, com horário a ser definido pela organização.

Palavras-chave

tênis

US Open

Medvedev

fotógrafo

invasão
